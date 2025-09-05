Tipy na víkend: vinobraní, otevřená parní vodárna, napoleonská bitva i festival vína

Autor: mač
  6:59
O víkendu se na severu Čech uskuteční řada zajímavých akcí. Třeba do Roudnice nad Labem můžete vyrazit na tradiční vinobraní, v Chlumci na Ústecku sledovat rekonstrukci napoleonské bitvy a Hlinná na pomezí Ústecka a Litoměřicka zase zve na Slavnosti pastvin.

Slavnosti vína a burčáku spojené s hudebním festivalem plným hvězd proběhnou v sobotu 6. září od 10 hodin v Roudnici nad Labem. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Roudnické vinobraní

Slavnosti vína a burčáku spojené s hudebním festivalem plným hvězd proběhnou v sobotu 6. září od 10 hodin v Roudnici nad Labem.

Hlavní program se odehraje na Karlově a Husově náměstí, kde na vás čekají dvě hudební scény a které nabídnou pestrý hudební program.

Představí se kapely Ex Turbo, UDG, Tydle Vidle, zpěváci Martin Maxa, Vojtaano, Barbora Poláková a spousty dalších.

Pro děti bude připravena speciální scéna plná her, zábavy a kouzelné atmosféry, a to ve venkovních prostorách husitské fary.

Projít si půjde vinařské stánky a také výstavu historických vozidel.

Vstupné se neplatí.

Chomutovský festival vína

Několik vinařství z Čech a Moravy se představí na 4. ročníku Chomutovského festivalu vína, který se uskuteční v sobotu) 6. září od 13 do 22 hodin na náměstí 1. máje v Chomutově.

Ochutnat půjde tradiční odrůdy jako Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Sauvignon nebo Frankovka, ale i méně známé PIWI odrůdy, které získávají stále větší popularitu.

Doprovodný hudební program zajistí Cimbálová muzika Vincúch, kapela The Shifters a DJ Michal Zemek.

Vstupné na festival je rozděleno do dvou variant.

Vstup zdarma umožní účast na programu festivalu, ovšem bez možnosti degustace vína.

Vstupné za 120 korun zahrnuje kompletní účast na programu festivalu, zakoupení festivalové skleničky a možnost degustace vína.

Slavnosti pastvin v Hlinné

Krásy okolní krajiny, ale i chutě, tradice či umění Českého středohoří představí 8. ročník Slavností pastvin, které se konají v sobotu 6. září od 10 do 17 hodin v Hlinné na pomezí Ústecka a Litoměřicka.

S dětmi můžete vyrazit na zážitkový okruh přírodou okolo vrchu Hradiště, který je zakončen na návsi v Hlinné, kde bude jarmark s místními dobrotami, ukázkami řemesel, hudbou, divadlem či rytíři.

Na místo bude jezdit kyvadlová doprava z Litoměřic, která je stejně jako vstup na akci zdarma.

Autobusy budou stavět na zastávkách Litoměřice – U pošty, Pokratice – U kapličky a Hlinná – parkoviště.

První autobus z Litoměřic vyráží v 9.30 hodin, poslední z Hlinné v 16.45 hodin.

Barevná planeta v Ústí nad Labem

Hudba, tance, vůně a chutě mnoha zemí z různých částí světa se prolnou na sobotním 25. ročníku festivalu Barevná planeta v Ústí.

Na Mírovém a Lidickém náměstí budou od 14 hodin připravená hudební pódia, na kterých se představí kapely Vibesí, Skassapunka, Los Justicieros, DeadWax, hudebníci MR. Loco, LeBron Johnson a mnoho dalších.

Ve stáncích ochutnáte pokrmy z Arménie, Bolívie, Etiopie, Indie, Nepálu, Nigérie či Španělska.

Děti se mohou těšit na skákací hrad, kuličkový labyrint, malování na obličej či divadlo.

Vstup je zdarma.

Rekonstrukce bitvy u Chlumce

Rekonstrukci napoleonské bitvy, která se odehrála roku 1813 u Chlumce a Varvažova na Ústecku, můžete sledovat v sobotu 6. září na louce za chlumeckým kopcem Horka.

Už od 11 hodin se otevře vojenský tábor s řadou her pro děti, stánků, kolotočů a výstavou děl.

Od 11.30 hodin je pro děti nachystaná pohádka, následovat bude pochod vojsk a bojová ukázka bitvy u Chlumce, která vypukne v 16.30 hodin.

Vstupné je 80 korun.

Otevřená parní vodárna na ústeckém Střekově

Na den otevřených dveří zve zítra unikátní parní vodárna v ústecké části Střekov, a to od od 10 do 16 hodin.

Parní vodárna byla postavena v roce 1874 a má veškeré původní technologické vybavení, třeba stojatý parní kotel, parní stroj a vlastní vodojemy, které sloužilo pro zásobování parních lokomotiv na Střekově.

Vstupné je dobrovolné.

Středověké hry na zámku v Pátku nad Ohří

Na zámku v Pátku nad Ohří na Lounsku ožije v sobotu 6. září středověká atmosféra.

V 10 hodin tu vypukne akce nazvaná Středověké hry, která nabídne šermířská vystoupení skupiny historického šermu Šlechta, ukázky řemesel, lukostřelbu a další dobovou zábavu.

Děti se mohou těšit na pohádku O nerozhodném Honzovi, tvořivé dílničky, kde si vyrobí vlastní štíty, vykovají drobné předměty nebo vyzkouší práci s keramikou.

Během dne bude probíhat také putovní hra Rytířská mise, díky které mohou děti získat pamětní pečeť a stát se tak cechovním rytířem samotné Šlechty z podhradí.

Na akci můžete dorazit ve středověkém či pohádkovém kostýmu.

Vstupné je dobrovolné.

Fesťáček v Mostě

Zábavný dětský festival odstartuje v sobotu 6. září v Mostě. Místní amfiteátr v areálu Benedikt se od 9 hodin promění v místo plné her, zábavy, smíchu a pestrého programu pro malé návštěvníky.

Děti se mohou těšit na malování na obličej, skákací atrakce, kolotoče, pěnové dělo, ale i pohádkové postavičky v životní velikosti.

Během dne vystoupí dívčí hudební skupina Lollipoz, duo Karol a Kvído, Kája a Bambuláček, Míša Růžičková a také dorazí mňam mňam Bobík se svojí show.

Vstupné na místě stojí 650 korun.

