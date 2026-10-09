Deskovky a hlavolamy na zámku
Zámek v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku bude v sobotu 10. října patřit deskovým hrám a hlavolamům. Od 10 hodin se zde koná akce Deskovky a hlavolamy na zámku, která nabídne šachy, dámu, Ubongo, Kloboučku hop, Scrabble a mnoho dalších her. Připraveny budou také nejrůznější hlavolamy pro malé i velké. Vstupné se neplatí.
Proboštovský Oktoberfest
Proboštovský rybník na Teplicku se v sobotu 10. října promění v dějiště pivní jízdy. Akce Proboštovský Oktoberfest se letos uskuteční již pošesté a návštěvníky čeká kromě dobrého piva a jídla také pestrý hudební program. Na pódiu se vystřídají kapely Krušnohorská dechovka, Aliance Rock a Aspartam. Akcí bude provázet DJ Mario. Začátek je v 16 hodin, vstupenky stojí 230 korun.
Večerní hrané prohlídky na zámku Duchcov
Na zámku Duchcov na Teplicku se v sobotu 10. října uskuteční neobvyklé večerní hrané prohlídky. Příběh návštěvníky zavede do roku 1901, kdy se hrabě Gino připravuje na dlouhou cestu do Indie. Služebnictvo a další obyvatelé zámku se snaží vše připravit na jeho odjezd, někteří rozdávají nevyžádané rady a jiní se z odjezdu šlechtice stresují. Zda se hraběti podaří sbalit všechny kufry a na nic nezapomenout, se návštěvníci dozvědí během prohlídek od 17 do 20.40 hodin. Vyráží se každých 20 minut. Plné vstupné stojí 260 korun, snížené pro studenty či seniory 210 korun a dětské 80 korun.
Vodopád, zřícenina, tajemství i mlsání
Na výlet po okolí krajského města můžete vyrazit v sobotu 10. října s Knihovnou Ústeckého kraje. Sraz je v 9 hodin na autobusové zastávce Svádov – osada, odkud se účastníci vydají v Budovskému vodopádu. Následně se půjde ke zřícenině hradu Varta a na zámek Velké Březno, kde výlet skončí. Zájemci si zde budou moci zajít na Hraběcí mlsání, které se ponese v duchu korunovační hostiny. Celý výlet bude mít 10 kilometrů. Startovné se neplatí, Hraběcí mlsání vyjde na 200 korun na osobu. Zájemci se musí na výlet přihlásit předem, a to na e-mailové adrese lenka.slamova@knihovnauk.cz.
Podzimní slavnost Údlice
Zámecká zahrada v Údlicích na Chomutovsku se v sobotu 10. října od 10 hodin promění v místo plné her, soutěží a zábavy. Údlické podzimní slavnosti nabídnou soutěž o nejlepší štrúdl, program myslivců, vystoupení kapely Makovec, tvořivé dílny pro děti a výstavu zvířat od místních chovatelů. Pro nejmenší budou připraveny také kolotoče a střelnice, lampionový průvod a dětská diskotéka. Vstup je zdarma.
Čokoládový festival v Teplicích
Víkend ve znamení asi nejoblíbenější sladké pochoutky se chystá v OC Galerie Teplice, kde se koná Čokoládový festival. Kromě ochutnávání a možnosti nakoupit si nejrůznější druhy čokolády či pralinek je nachystána výstava o její historii, ukázky vaření či workshopy. Chybět nebudou ani soutěže či dětský koutek. Festival se v pátek 9. října koná od 14 do 18 hodin, v sobotu 10. října od 10 do 18 hodin a v neděli 11. října od 10 do 17 hodin. Vstupné se neplatí.
Loučení s Večernicí na zámku Ploskovice
Na zámku Ploskovice čeká v sobotu 10. října návštěvníky poslední letošní příležitost projít si zámecké interiéry v doprovodu Večernice - krásky z pohádky Princ a Večernice, která se zde natáčela v roce 1978. Během prohlídky se příchozí dozvědí, jak to bylo s čarodějem Mrakomorem a jak si statečný Velen vysloužil lásku Večernice. Prohlídky začínají v 9.45, 10.45, 11.45, 13.45 a 14.45 hodin. Vstupné je 100 korun.