Botanická zahrada v Teplicích ukazuje na první velké výstavě orchidejí tisíce květů, atraktivní květinová aranžmá, zajímavé botanické druhy i pěstitelské kuriozity. Ve skleníku Tropicana dnes poprvé ukázala známé i méně obvyklé rostliny, například takzvané opičí nebo šperkové orchideje. Prohlédnout si všech 1000 orchidejí mohou zájemci do 29. listopadu.
Výstava je podle ředitele botanické zahrady Jana Ptáčka výsledkem dlouhodobých příprav a ambicí nabídnout návštěvníkům něco víc než jen přehlídku krásně kvetoucích rostlin. "Botanická zahrada chce představit orchideje v jejich rozmanitosti a přiblížit jejich pozoruhodný svět," uvedl. Nechybí majestátní Vandy ani oblíbené orchideje rodu Phalaenopsis.
Základem byly orchideje, které botanická zahrada pěstuje, to by ale nestačilo. Manželé Markéta Dlouhá Aubrechtová a Martin Dlouhý jezdili po Evropě a sháněli speciální kousky. "Nejvíce jsme jich dovezli z Nizozemska, tam jsou opravdoví mistři, při pěstování běžně používají i roboty," řekl ČTK Dlouhý. Příprava výstavy začala před rokem. "Vybírali jsme květiny, které vydrží co nejdéle kvést, kombinovali jsme je s rostlinami, které krásně voní, a s našimi vlastními, které jsou ve vitrínách," uvedl Dlouhý. Například opičí orchideje jsou velmi náročné na prostředí. "My je doma trénujeme, aby vydržely změnu. Což se daří, jak je vidět, jinak by květy podobající se obličeji opičky dávno opadaly," uvedla Dlouhá. Lidé si mohou orchideje a exotické rostliny ve vstupní hale skleníku také koupit. Součástí výstavy je rovněž odborná pěstitelská poradna, kde zájemci získají praktické rady týkající se výběru rostlin, jejich zálivky, hnojení a přesazování.
Orchideje mají mnoho společných znaků, jako je například symetričnost květů. "Je to jedna z nejpočetnějších skupin květin na světě. Spousta jich není objevena, třeba v tropech. Mnozí také netuší, že orchideje mohou vidět i v České republice, dokonce v Českém středohoří," uvedl Ptáček. Sezona orchidejí v Česku začíná v dubnu a končí v září.
Netradičně se na výstavu lidé mohou podívat také vpodvečer od 17:00 do 19:00. Mimořádně prohlídky naplánovala botanická zahrada na pátek 20. a sobotu 21. listopadu a následně také pátek 27. a sobotu 28. listopadu, vždy od 19:00 do 20:30. "Komentovaná večerní prohlídka nabídne pohled na orchideje a jejich botanické zvláštnosti bez běžného denního ruchu. Kapacita každého večera je omezena na 20 osob," uvedl Ptáček. První tři večery jsou již plně obsazeny.
O výstavu orchidejí si podle ředitele řekli sami návštěvníci. "Rozhodli jsme se připravit ji tak, aby nebyla jen přehlídkou krásných květů, ale nabídla také zajímavé příběhy, botanické souvislosti a nové zážitky. Rádi bychom v Teplicích založili tradici květinových výstav, které budou mít vlastní charakter a přilákají návštěvníky nejen z našeho regionu," uvedl Ptáček.