Tisíc tun odpadu s toxickým kadmiem míří na Litoměřicko. Obce se bouří

Lenka Dvořáková
  19:02aktualizováno  19:02
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Likvidátor toxických kadmiových kalů na ilustračním snímku

Likvidátor toxických kadmiových kalů na ilustračním snímku | foto: ČTK

Více než tisíc tun odpadu obsahujícího toxické kadmium se má přesunout ze Šumperska do Ústeckého kraje. Cílovou lokalitou je skládka v Lukavci nedaleko Lovosic. Plánovaný převoz však narazil na odpor místních samospráv i krajských politiků. Ti upozorňují na možná rizika pro životní prostředí a chtějí, aby celý záměr před dalším postupem prověřily příslušné úřady.

Do Lukavce má být podle dostupných informací dopraveno přibližně 1250 tun materiálu uloženého ve 178 ocelových kontejnerech. Odpad pochází ze skladu státního podniku Diamo ve Vikanticích na Šumpersku. Vedle materiálu s obsahem kadmia jde také o kontaminovanou zeminu, písek z odkaliště a stavební materiál z bývalého průmyslového areálu.

Právě kadmium patří mezi látky, které mohou představovat vážné riziko. Při dlouhodobém působení se hromadí v lidském těle a může poškodit zejména ledviny. Spojováno je také se vznikem některých nádorových onemocnění. Proto místní požadují jasné záruky, že během přepravy i následného nakládání s odpadem nedojde ke kontaminaci okolí.

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Celý případ se v Lovosicích a Lukavci sleduje už delší dobu. Starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice) uvedl, že město společně s obcí upozorňovalo na řadu nejasností už od začátku.

„Společně se starostou Lukavce jsme celou věc od prvopočátku měli pod drobnohledem. Celá zakázka a navrhovaný způsob ukládání odpadu na skládku vyvolával spousty otázek. Jsme tak rádi, že naše podněty adresované na Ministerstvo životního prostředí a další orgány měly smysl,“ uvedl Krejčí. Podle něj nyní bude nutné důkladně vyhodnotit všechna možná rizika a navrhnout odpovídající opatření.

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Otázky se objevily také kolem způsobu, jakým byl celý projekt původně připravován. Záměr podle zveřejněných informací zpočátku neprošel posuzováním vlivů na životní prostředí, známým jako EIA. Pozornost vzbudila rovněž cena zakázky, která byla podle kritiků vzhledem k náročnosti likvidace nebezpečného odpadu překvapivě nízká.

S převozem ekologické zátěže mezi kraji nesouhlasí ani Ústecký kraj. Jeho představitelé dlouhodobě zastávají názor, že podobné odpady by měly být přednostně odstraněny tam, kde vznikly.

„Dlouhodobá ekologická zátěž se má odstraňovat přednostně v místě vzniku, což je Olomoucký kraj, a ne Ústecký,“ uvedl už dříve hejtman Richard Brabec (ANO).

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Kraj proto požaduje podrobné vyhodnocení celého procesu. Nejde pouze o samotné uložení odpadu v Lukavci, ale také o rizika při jeho nakládání, přepravě, případné úpravě či dočasném skladování. Posuzovat se mají rovněž možné havarijní situace a bezpečnost pracovníků, kteří budou s materiálem manipulovat.

Další požadavky vznesl také Městský úřad v Lovosicích. Zajímá ho například to, jak budou pracovníci a provozovatel zařízení bránit šíření prachu a zda jsou dostatečně nastavena opatření proti případnému znečištění povrchových a podzemních vod.

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