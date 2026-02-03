Garáž s červeným fárem či spíž s robotem. Trafostanice v severních Čechách mají styl

Lenka Dvořáková
  6:02aktualizováno  6:02
Dříve přehlížené šedé kostky, dnes originální umělecká díla, která oživují veřejný prostor. V ulicích měst severních Čech se mění podoba trafostanic. Díky street artu jsou výrazným prvkem v ulicích. Zatímco dříve lidé kolem trafostanic bez zájmu procházeli, dnes se u nich zastavují a obdivují je.
S pomalovanými objekty se mohou lidé v Ústeckém kraji setkat třeba v Děčíně,...

S pomalovanými objekty se mohou lidé v Ústeckém kraji setkat třeba v Děčíně, Teplicích, Mostě či Chomutově. Na snímku je trafostanice v ústecké Keplerově ulici. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Trafostanice na křižovatce ulic Kamýcká a 28. října v Litoměřicích
Trafostanice v Lovosicích
Za projektem stojí distributor elektřiny ČEZ Distribuce, který se v posledních letech snaží technickou infrastrukturu víc propojit s okolním prostředím. Podle zástupců společnosti už dnes nejde jen o funkčnost, ale i o to, jak objekty působí na lidi, kteří kolem nich denně procházejí.

„Trafostanice jsou sice technické objekty, ale stojí přímo mezi domy a lidé je mají denně na očích. Proto dává smysl, aby nepůsobily rušivě a přirozeně zapadly do prostředí města nebo obce,“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

Podle ní mají výtvarné úpravy kromě estetického efektu i praktický význam. „Ukazuje se, že když objekt působí upraveně a má nějakou výtvarnou hodnotu, lidé ho víc respektují a méně dochází k jeho poškozování,“ doplnila.

Vandalové, dejte si odchod. Umělec nastříkal na zeď u parku květiny a zvířata

Na realizaci maleb se podílejí profesionální umělci i autoři ze streetartové scény. Každý návrh přitom vzniká individuálně podle konkrétního místa. Některé trafostanice zobrazují technické motivy, jiné připomínají interiér místnosti, garáž, knihovnu nebo třeba hudební zkušebnu. Časté jsou i optické iluze, které vytvářejí dojem, že se kolemjdoucí dívá dovnitř budovy.

Energetici zároveň zdůrazňují, že i přes vizuální proměnu zůstává hlavní funkcí trafostanic bezpečný a stabilní rozvod elektřiny.

Projekt navazuje na podobné aktivity z minulých let a podle společnosti má pozitivní odezvu jak u obcí, tak u veřejnosti. „Starostové i obyvatelé často vnímají tyto úpravy jako zlepšení vzhledu okolí. Někdy se z trafostanic dokonce stávají orientační body nebo zajímavost, která přitahuje pozornost,“ popsala Holingerová. „Je to rozhodně lepší než obyčejná šedá stavba. Člověk má pocit, že se o to místo někdo stará,“ popsala svůj pohled obyvatelka jednoho ze sídlišť v Ústí nad Labem, kde malba vznikla.

Podle energetiků nejde o jednorázovou aktivitu, ale o dlouhodobý koncept. Postupně by měly přibývat další výtvarně upravené objekty. Výběr konkrétních trafostanic přitom závisí nejen na technickém stavu budovy, ale také na spolupráci s městy a obcemi.

