„Místa nebyla vybrána náhodou. Jedná se o dvě nové stavby z let 2024 až 2025, které jsou poměrně viditelné a v rámci města výrazné, navíc jde o frekventovaná místa s původně volnou ‚bílou‘ a nevyužitou plochou,“ vysvětluje vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí Martin Chroust.
Pro každé místo byl zvolen motiv, jenž je pro danou lokalitu typický. „V případě trafostanice je téma pivovarnictví kvůli vytvoření na místě bývalého zámeckého pivovaru, po kterém se dochovala již jen budova sladovny. V případě opěrné zdi je téma dvojí. Je to železnice a česko-německá blízkost kvůli místnímu přejezdu, který využívají vlaky jezdící přes Německo, a také sousedství silnice vedoucí k hraničnímu přechodu Rožany/Sohland,“ přibližuje Chroust.
Zakázkou v hodnotě 70 tisíc korun město pověřilo renomovanou firmu Artsprayers pod vedením Michala Gerži. „Bylo to na základě průzkumu trhu a umělců, které mají zkušenosti s legálním graffiti ve veřejném prostoru a s obdobnými typy upravovaných objektů,“ říká Chroust.
Ačkoliv jsou podle Chrousta obě díla čerstvá, místní obyvatelé je prý vnímají velmi pozitivně. „V porovnání s jinými ‚standardními‘ projekty veřejné správy je pozitivní ohlas až několikanásobný,“ líčí.
Právě na základě ohlasu obyvatel se pak radnice také rozhodne, jestli přistoupí ke zkrášlení dalších míst veřejného prostoru. „Pokud ano a bude souhlas ve vedení města, můžeme to navrhnout do rozpočtu města na příští rok,“ dodává Chroust.