„Provedeným prověřováním nebylo zjištěno cizí zavinění tragické nehody. Příčinou nehody bylo, že řidič ve vysoké rychlosti nezvládl řízení a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,“ uvedla tisková mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská s tím, že případ byl tedy odložen.
Po nárazu do stromu bylo vozidlo zcela zdemolováno. Na místo vyjela sanitka, povolán byl i vrtulník. Záchranáři už však dvacetiletému řidiči nemohli pomoci, utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Těchto automobilových závodů se zúčastňují amatérští jezdci. Trať u Klášterce nad Ohří měřila necelých pět kilometrů.