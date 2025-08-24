V deset večerka, denně fotky majiteli. Chod psího hotelu připomíná dětský tábor

„Velkou roli při výběru psího hotelu hrají osobní zkušenosti, které si pejskaři mezi sebou předávají,“ shodli se partneři Markéta Sainerová a Petr Ullrich, kteří už třetím rokem provozují psí hotel na samotě u obce Třeskonice na Lounsku.
Pro provozování psího hotelu se nevyžaduje odborná kvalifikace, ale majitelé se shodují, že bez lásky ke psům a bohatých zkušeností to nejde. Sami se dlouhá léta věnují sportovní kynologii a aktuálně chovají sedm psů, v minulosti jich měli i víc, což jim dává potřebné know-how. „Pozitivní recenze se šíří jako lavina, negativní ještě rychleji,“ podotkl Petr.
Podle jejich slov se nápad založit psí hotel zrodil přirozeně. Díky celoživotní lásce ke psům, domu na samotě, u kraje lesa a s velkým pozemkem měli ideální podmínky. Hotel má kapacitu osm venkovních kotců a v zimě využívá vytápěné vnitřní prostory. „Zájem o ubytování je pochopitelně nejvíc v letních měsících. Zatímco ostatní jezdí na dovolené, my jsme tady,“ poznamenali oba s tím, že sedmidenní pobyt vyjde na 2 800 korun.
Markéta s Petrem přijímají psy všech velikostí a plemen a bez ohledu na věk. Nedávno například hostili velkého deerhounda i malou čivavu.
„Dost lidí se nám ozývá, že mají staforda nebo bulteriéra a nemohou pro něj sehnat ubytování. My takové psy neodmítáme, nakonec se totiž často ukáže, že je to ten největší mazel,“ řekl Petr. Dosud odmítli přijmout pejska jen jednou, a to kvůli jeho nezvládnutelné agresivitě. Ale s bázlivými nebo uštěkanými psy pracovat umějí.
|
VIDEO: Nahlédněte, jak si hotel pro psí miláčky představují v Americe
Překážkou pro ubytování nejsou ani zvláštní požadavky na stravu či podávání léků. „Přivézt si speciální dietu nebo léky pro nás není žádný problém,“ popsala Markéta.
Klientům doporučují, aby si před ubytováním pejska našli čas a zařízení navštívili i se zvířetem předem. „Máme tak prostor se navzájem poznat a vysvětlit si, jak to tu funguje,“ zmínila Markéta. Doplnila, že to však není podmínka. „Chápeme, že ne vždy to je z časových důvodů možné,“ dodala.
Režim v psím hotelu se dá s trochou nadsázky přirovnat k dětskému táboru. Areál ožívá brzy ráno, kdy se vyráží na první venčení. Po krmení mají hosté klidový režim, který střídá čas na hraní, socializaci, krmení a další venčení. „Režim psů se přizpůsobuje jejich potřebám a zvyklostem z domova,“ podotkla Markéta.
Venčení probíhá třikrát až čtyřikrát denně, podle požadavku majitele psa. „Pokud se s páníčky domluvíme a psi se snesou, mohou pobíhat společně po oploceném areálu či společně chodit na procházky. V ostatních případech probíhá venčení a další péče individuálně,“ vysvětlil Petr. Mají tu i večerku, po poslední procházce, která bývá kolem dvaadvacáté hodiny, kdy psům začíná klidový režim na spánek.
Pláč majitelů při loučení
I když majitelé u loučení s pejsky často pláčou, pro psy bývá rozloučení snazší. „Máme vypozorováno, že pes je po chvíli v pohodě,“ zmínil Petr. Pomáhá, aby měl s sebou něco s vůní domova – oblíbený pelíšek, deku nebo hračku. „Jednou jsme tu měli majitele štěněte, který mu zaplnil celý kotec plyšáky. Toho psa jsme tam s nadsázkou kolikrát hledali,“ usmál se Petr při vzpomínce na pejska, který byl mezi hračkami sotva vidět.
Během pobytu jsou páníčci v neustálém kontaktu s hotelem. Každý den dostávají fotky a zprávy, aby měli jistotu, že se jejich mazlíčkům daří dobře.
Mezi nejčastější důvody, proč majitelé umisťují své psy do hotelu, patří dovolená, na kterou je z nejrůznějších důvodů nemohou vzít s sebou. Ale Markéta s Petrem provozují i psí školku, kam psi docházejí pouze přes den.
Funguje to podobně jako příměstský tábor pro děti – majitelé přivedou svého psa ráno a vyzvednou si ho odpoledne nebo večer. „Lidé třeba jedou na výlet, kam psa vzít nemohou, nebo jsou celý den v práci a nechtějí, aby byl pes sám, bez možnosti venčení a socializace,“ zmínila Markéta.