Byly zde například nainstalovány moderní wifi přístupové body, pořídily se servery, vybudovala se nová struktura kabeláže a byl dodán nový software.
„Díky těmto změnám mohou školy efektivně využívat moderní online nástroje, vysokorychlostní připojení k internetu a zavádět inovativní metody výuky včetně distanční a hybridní formy vzdělávání,“ uvedla Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který projekt modernizace realizoval.
Celková investice činí více než 100 milionů korun, přičemž zhruba 72 milionů korun pokryla dotace z evropských fondů a státního rozpočtu.