U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

Lenka Dvořáková
  6:52aktualizováno  6:52
Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad Labem realizují společnosti Salutem Group a Growth Finance. Společně tady za stovky milionů korun postupně opravují dva domy a plně vybavené byty nabízí k pronájmu. Oprava jedné z budov už je hotová, druhá má být dokončena v blízké budoucnosti.
„Ústí Towers je ukázkou toho, jak může být revitalizace odpovědí na bytovou krizi. Využíváme existující nemovitosti, obnovujeme celé okolí a zároveň investorům přinášíme stabilní výnos,“ uvádí Jaroslav Ton, spoluzakladatel firmy Salutem Group.

Komplex tvoří dvě identické budovy. První z nich, nazvaná UT2, již nabízí 143 plně zrekonstruovaných bytů 1+kk a 2+kk, které jsou z 85 procent obsazeny. Druhá věž, UT1, má hotové exteriéry a nyní prochází kompletní rekonstrukcí interiéry. Dokončení je plánováno na rok 2026, přičemž byty budou uváděny na trh postupně po patrech, aby se předešlo přetlaku nabídky a zachovala se stabilita cen.

Součástí areálu je také soukromé parkoviště, venkovní bazén, dětské hřiště, fitness a sauna. Údržbu zajišťuje správce, je zde i recepce. Projekt počítá také s dalšími úpravami okolí budov, termín dokončení však zatím není stanoven.

Ústí Towers nabízí klasické nájemní byty určené široké veřejnosti, nejde tedy o sociální bydlení. Nájemné se odvíjí od velikosti a orientace bytu a pohybuje se v rozmezí od 11 tisíc do 15 tisíc korun měsíčně.

„Podmínky pro podnájemníky nastavujeme tak, aby byly férové a dostupné, včetně toho, že po nových zájemcích nepožadujeme složení kauce. Díky tomu si mohou bydlení dovolit i ti, kteří nemají naspořené vysoké vstupní náklady. Navíc u nás nájemci neplatí žádnou provizi realitní kanceláři,“ vysvětluje Ton.

Budovy se nacházejí v klidné části Trmic, v blízkosti přírody, ale zároveň v dosahu kompletní občanské vybavenosti – od školek a škol po obchody, sportoviště a kulturní zařízení. Do centra Ústí nad Labem se dá dojet autobusem za patnáct minut, k dálnici D8 za čtyři minuty.

Odjeli filmaři, začala proměna. V kancelářské barabizně vznikly byty

„V Trmicích tím vzniká nejen nové bydlení, ale i prostředí pro pohodlný každodenní život. Ústí Towers je příkladem, jak mohou investice do revitalizace vracet život do lokalit,“ doplňuje Ton.

Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitního bydlení a patří mezi regiony s nejnižší novou výstavbou v zemi. V roce 2024 zde začala výstavba pouhé tisícovky bytů, což je o třetinu méně než v roce předchozím.

„Nedostupnost bydlení je zásadní problém. Právě impact investing (dopadové investování; jeho cílem je zejména pozitivní dopad na životní prostředí a společnost, pozn. red.) pro nás není krátkodobý trend, ale dlouhodobá strategie, která propojuje ekonomickou návratnost s jasným společenským přínosem. Rekonstrukcí stávajících budov vytváříme kvalitní bydlení v blízkosti služeb, šetříme životní prostředí oproti nové výstavbě a pomáháme rychle reagovat na nedostatek bytů v regionech. Ústí Towers je příkladem, jak mohou investice řešit bytovou krizi a zároveň přinášet stabilní výnos,“ říká Petr Šmída z Growth Finance.

