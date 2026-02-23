„Součástí stavby bude rozšíření a kompletní obnova vozovky, vybudování nových chodníků a přístupových cest k panelovým domům, vznik nových přechodů pro chodce a instalace moderního veřejného osvětlení. Počítá se také s úpravou dopravního značení, zajištěním lepšího odvodnění komunikace, vybudováním nových kontejnerových stání a vytvořením nástupních ploch pro vozidla hasičů,“ sdělila mluvčí Teplice Adina Sedláková.
Projekt zahrnuje také nezbytné kácení přibližně 40 stromů a části keřových porostů, jež nahradí nová výsadba. Vysazeno by mělo být 45 nových stromů, více než 2 300 keřů, přes 1 400 trvalek, stovky okrasných trav a dále cibuloviny, jako jsou krokusy nebo narcisy.
Práce by měly začít v května a skončit nejpozději v prosinci, rozděleny budou do tří na sebe navazujících etap tak, aby byla po celou dobu zachována co největší průjezdnost území. S novou výsadbou se počítá v příštím roce.