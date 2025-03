Pod dráty nahoru, na baterku dolů. V Ústí postaví nezvyklou trolejbusovou trať

Trolejbusový provoz byl zahájen v pátek 1. července 1988. Cestující se tehdy mohli svézt linkou č. 51, která vedla ze Stříbrníků přes Malátovu a Mírové náměstí do zastávky Pod Holoměří. Linka byla zprvu provozována od pondělí do pátku v celodenním intervalu 20 minut. V roce 1989 byly zavedeny další čtyři linky. K rozšíření trolejbusové dopravy pak došlo o pět let později, kdy byla zprovozněna trať do Předlic a do Neštěmic a Mojžíře.