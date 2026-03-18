Tragédie v areálu dolů na Chomutovsku. Po úrazu zemřel dělník, druhý je vážně zraněný

„Dnes v ranních hodinách došlo k mimořádné události na pracovišti Dolů Nástup Tušimice, při které byli vážně zraněni dva zaměstnanci externí dodavatelské firmy,“ uvedl Lukáš Kopecký, mluvčí společnosti Severočeské doly.
Vedle pozemních posádek záchranářů na místo zamířily také dva vrtulníky, jeden z Ústí nad Labem a druhý z Prahy.
„Jeden člověk navzdory snaze záchranářů zemřel, druhý byl s velmi vážnými zraněními letecky transportován do traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Cmorej.
Co přesně se na místě stalo, není jasné. Podle serveru Novinky.cz patrně došlo k zaklínění pracovníků v jednom z těžebních strojů.
„Příčiny a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Pavla Kofrová. Událost šetří také Obvodní báňský úřad.
„Do skončení celého šetření se nebudeme k této záležitosti blíže vyjadřovat. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým,“ doplnil Kopecký.