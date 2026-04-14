Tým ústecké kanceláře architekta skončil, zdůvodnil to chybějící podporou

Tým Kanceláře architekta města (KAM) v Ústí nad Labem skončil. V dnešním prohlášení, které má ČTK k dispozici, to zdůvodnil chybějící podporou politiků a nedostatečnou součinností úředníků. Naopak odmítl slova primátora Petra Nedvědického (ANO), že někteří členové týmu odešli z rodinných či finančních důvodů.
Vedení města míní, že dalo týmu KAM dostatek prostoru. ČTK to řekl primátor Petr Nedvědický (ANO). Dodal, že se členové týmu podíleli na řadě projektů. Vyzdvihl třeba dokument, podle kterého by město mělo postupovat při kultivaci veřejného prostoru.
Dosud KAM fungovala pod kanceláří primátora, nyní má vzniknout samostatný odbor. To však už před lety navrhovalo opoziční PRO! Ústí, které v roce 2021 odešlo kvůli neshodám ohledně KAM z koalice s ANO, ODS a PRO Zdraví a Sport.
"Architekti, kteří do Ústí přinesli mezinárodní zkušenosti i lokální patriotismus, odcházejí kvůli dlouhodobě neudržitelnému nastavení spolupráce s vedením města," stojí v prohlášení. Tři hlavní architekti a spoluzakladatelé Kristina Magasaniková, Roman Prachař a Zuzana Šikulová uzavřeli své působení koncem roku 2025, vedoucí kanceláře Barbora Havrlová odchází koncem dubna.
Cílem odcházejícího týmu KAM bylo nastavit pravidla pro koncepční a udržitelný rozvoj města. Magasaniková zmínila například studii vnitrobloku v Dlouhé ulici. "Naše aktivní snaha přinesla 25 nabídek - to je pro Ústí obrovský úspěch, často bývá nabídka třeba i jen jediná," řekla. Za tři roky fungování tým KAM inicioval expertní workshopy k terminálu vysokorychlostní trati, připravil podklady pro rekonstrukci Lidického náměstí, úpravu prostoru před kostelem sv. Vojtěcha a obchodního domu Labe, navrhl jednotný princip dláždění pro centrum města a další.
Odcházející architekti věří, že KAM má v Ústí smysl, ale musí přijít jeho reforma. "Kancelář architekta nemůže efektivně fungovat v izolaci. Pokud se o strategických projektech, jako je atletická hala, dozvídáme ex-post a pokud náš hlas vlastně nemá u mnoha městských projektů být slyšet, vyčerpává se smysl naší existence," uvedl Prachař.
"Neodcházíme proto, že by nás práce pro Ústí nebavila. Odcházíme, protože v současném nastavení, kde chybí vůle k reálné změně a komunikaci, už nemůžeme nést zodpovědnost za další vývoj. Ústí má obrovský potenciál, ale k jeho naplnění nestačí mít kancelář architekta na papíře - je potřeba jí skutečně naslouchat," napsali architekti.
Město chce vytvořit samostatný odbor. Opoziční zastupitel Martin Krsek uvedl, že v roce 2021 jeho hnutí PRO! Ústí, které bylo tou dobou v koalici s ANO, ODS a PRO Zdraví a Sport, prosazovalo zřízení KAM jako příspěvkové organizace města, případně odboru. Tehdy zřízení KAM neprošlo přes část ANO a ODS. Pro PRO! Ústí šlo o zásadní bod koaliční smlouvy.