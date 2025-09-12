Našli ho svázaného a vyhublého. Týraný pes se zotavuje, majitel o něj nemá zájem

Miroslava Strnadová
  11:02aktualizováno  11:02
Pes, kterého našli v polovině srpna svázaného v domě v Podbořanském Rohozci na Lounsku, se v útulku zotavuje po prožitých útrapách. Případ týrání policie zatím dál vyšetřuje a vyslýchá svědky, včetně majitele zvířete, doposud však nikoho neobvinila. Zubožený Endy měl v době nalezení plastové stahovací pásky zařízlé do tlapek a čenichu.
O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v...

O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. | foto: David Kubalík

Pes měl svázané nohy a tlamu plastovou páskou.
O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v...
Pes z Podbořanského Rohozce po přijetí do útulku v Jimlíně.
O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v...
6 fotografií

Podle Davida Kubalíka z útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně se pěti až sedmiletý pes jmenuje Endy a je křížencem bull plemene. Když se do útulku minulý měsíc dostal, byl jeho stav velmi vážný.

„Byl hodně vyhublý, vážil pouhých dvacet kilo, přitom běžná váha u těchto psů je kolem 35 až 40 kilo. Byl také silně dehydrovaný. Nyní se mu daří lépe. Má velkou chuť k jídlu, takže už nějaká kila nabral,“ popsal provozovatel útulku.

Postupně se hojí i rány, které Endymu způsobily plastové stahovací pásky. Těmi měl svázané přední tlapky a nemohl se hýbat. Páska na čenichu byla utažená natolik, že si Endy prokousl jazyk a v horkém počasí, které v tu dobu panovalo, se nemohl chladit.

„Některé rány se zahojily dobře. Ale dvě rány na tlapkách byly tak hluboké, že se nehojily a byly vidět šlachy. Pejsek tak musel podstoupit zákrok, při kterém se rány sešily,“ doplnil Kubalík.

I přes otřesné zacházení pes neztratil důvěru v člověka. „Je hyperaktivní. Jak se zlepšuje, je problém ho udržet v klidu, aby si rány nelízal a neničil ochranný límec. Zpočátku byl k nám nedůvěřivý, ale jak si na nás zvykl, začal nás mít rád,“ řekl Kubalík.

Vychrtlého a svázaného psa našla v neděli 17. srpna obyvatelka Podbořanského Rohozce, která zavolala policii. Kriminalisté případ prověřují, a to pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. „Dosud nebyla žádná zainteresovaná osoba obviněna,“ uvedl mluvčí lounské policie Jakub Mareš.

Majitel o psa nejeví zájem

O dalším osudu zvířete rozhodnou úřady, prozatím zůstává v útulku. Majitel psa podle Kubalíka o jeho stav nejeví zájem a útulek nekontaktoval.

O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně.
Pes měl svázané nohy a tlamu plastovou páskou.
O psa z Podbořanského Rohozce se starají v útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně.
Pes z Podbořanského Rohozce po přijetí do útulku v Jimlíně.
6 fotografií

„Do adopce Endyho prozatím nabídnout nemůžeme, dokud o něm nerozhodnou příslušné úřady. Urychlilo by se to, pokud by majitel písemně potvrdil vzdání se vlastnických práv,“ dodal Kubalík.

Podle něj bude Endy potřebovat zkušeného majitele, který mu dá jistotu a řád. „Nejhorší, co by se mohlo stát, je, že ho po čase vrátí, protože na něj nemá čas a pes zdemoloval půlku baráku. Endy potřebuje hlavně jistotu a měl by být v rodině jediným psem. Když bude mít správné vedení, tak se dokáže hodně naučit. Tím, že má rád lidi, nemá špatně našlápnuto,“ dodal Kubalík.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Plzeňský kraj zadá po zásahu NCOZ audit hospodaření kulturního centra

Plzeňský kraj zadá audit hospodaření Kulturního centra Plzeňského kraje, kde tento týden zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Z dotačních podvodů obvinila několik lidí.

12. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Kuchyň a jídelna ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně je po rekonstrukci za 49 milionů Kč

Kuchyň a jídelna v Základní škole Jubilejní v Novém Jičíně je po rekonstrukcí za 49 milionů korun. Kromě dispozičních úprav byly součástí přestavby i nové...

12. září 2025  11:07,  aktualizováno  11:07

Každý čtvrtý žák osmé třídy ve Zlínském kraji nemá představu o budoucím oboru

Téměř každý čtvrtý žák osmé třídy základní školy nemá představu o tom, jakému oboru by se chtěl věnovat. Vyplývá to z výsledků projektu Kariérní kompas, který...

12. září 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Každý čtvrtý žák osmé třídy ve Zlínském kraji nemá představu o budoucím oboru

Téměř každý čtvrtý žák osmé třídy základní školy nemá představu o tom, jakému oboru by se chtěl věnovat. Vyplývá to z výsledků projektu Kariérní kompas, který...

12. září 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rozdělí si papírování i práci. Lékaři sdílejí ordinace se svými nástupci

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:42

Přední evropský výrobce generik Zentiva mění vlastníka – Advent prodává firmu společnosti GTCR

12. září 2025  12:34

V Poličce začne ve středu další ročník festivalu mimického divadla Mime fest

Ve středu 17. září začne v Poličce další ročník mezinárodního festivalu mimického divadla Mime fest. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a...

12. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Velkoobjemový odpad v Ústí sváží taxi, v Děčíně budou dočasně kontejnery

Velkoobjemový odpad v Ústí nad Labem začalo svážet takzvané odpadové taxi. Služba funguje na zavolanou, je k dispozici pouze obyvatelům města, a to za...

12. září 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

Botanici v Brně představili nově objevený zakrslý druh pryšce

Rostliny z pouští a polopouští mohou počínaje dneškem zhlédnout návštěvníci brněnské botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Botanici...

12. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

12. září 2025  12:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krnov na likvidaci povodňových škod už vynaložil 200 milionů korun

Krnov na Bruntálsku na likvidaci povodňových škod už vynaložil přes 200 milionů korun. V dalších letech plánuje investovat 700 milionů korun, hlavně na obnovu...

12. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.