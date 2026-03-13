V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:02aktualizováno 11:37
Závažný případ týrání zvířat vyšetřují kriminalisté v Teplicích. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v očích. Při čtvrteční domovní prohlídce se v mrazáku našlo více než sto mrtvých koťat.
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Kriminalisté sdělili 49leté ženě obvinění ze tří trestných činů, a to z týrání zvířat, chovu v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře,“ sdělili policisté na síti X.

Nedávno policie obvinila dva lidi z týrání kočky na Litoměřicku. Policejní mluvčí Pavla Kofrová informovala, že jeden obviněný je dospělý a jeden mladistvý.

V případě prokázání viny dospělému hrozí až tři roky vězení, maximální trestní sazba u mladistvých je poloviční. Mladšímu obviněnému proto hrozí nejvýše 1,5 roku za mřížemi.

Roztočili kočku v sušičce a pak ji předhodili psovi. Policie mladíky obvinila

Obvinění si nebývale kruté zacházení se zvířetem natočili. Audiovizuální materiály, na kterých je čin zachycen, má policie k dispozici.

Na případ upozornila CNN Prima News, která video zveřejnila. Dvojice se bavila trápením kočky, kterou umístila do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes.

3. února 2026

KRIMI

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Filmové melodie v Železném Brodě

ilustrační snímek

Nové album CO.MIX dua Yellow je na světě, křest proběhne v domácím prostředí v Železném Brodě.

13. března 2026  10:16

