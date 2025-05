„Během prohlídky odbornou firmou se ukázalo, že mostní pole je ve stavu, kdy má problém unést vlastní váhu a hrozí jeho nenadálý kolaps,“ uvedl děčínský primátor Jiří Anděl (ANO).

Levobřežní pole mostu drží podle odborného posudku pouze malá skupina nýtů. Pustit tak na most třeba jenom cyklisty nebo chodce je nebezpečné.

V pondělí na mostě začaly práce na provizorním podepření. To by podle zhotovitele mělo být hotové do konce týdne. „Cílem provizorní opravy je, aby na mostě došlo k obnovení provozu pro chodce, cyklisty, osobní automobily a vozy MHD,“ sdělil primátor.

Po skončení prací na podepření musí most znovu prohlédnout statik. „Chci ubezpečit veřejnost, že děláme vše pro to, aby byl most co nejdříve průjezdný,“ popsal Anděl.

Další práce na zabezpečení mostu budou pokračovat výměnou L profilů v místech, kde jsou trhliny. Následovat bude demontហprovizorního podepření a výměna za podepření trvalé. Na tuto investiční akci je třeba ale nejprve připravit projektovou dokumentaci. „Tyto práce si znovu vyžádají uzavření mostu pro veškerou dopravu, ale pouze pro nezbytně nutnou dobu,“ ujistil Jiří Anděl. Kdy na další uzavírku dojde, není v tuto chvíli jasné.

Veškerá doprava z jednoho břehu Labe na druhý vede po Novém mostě. „Prosíme řidiče, aby dodržovali dopravní značení a byli ohleduplní k cyklistům, kteří také musí jezdit přes Nový most,“ žádá radnice.

Podle primátora téměř stoletá ocelová konstrukce mostu prochází pravidelnými prohlídkami a provádějí se nutné opravy. Právě při té poslední byly objeveny velké trhliny.