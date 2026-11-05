U cyklotras ve Varnsdorfu vyrostly nové altány

První se nachází u rybníka Kočka na Mandavské cyklotrase, druhý na Vyhlídkové cyklotrase poblíž vysílače v Raisově ulici a třetí u Hraničního buku na Luční cyklotrase.
Vyrobeny jsou z masivního dřeva a připomínají podstávkové domy, které jsou pro česko-polsko-německé pohraničí charakteristické.
Stavby však nejsou jen místem pro odpočinek nebo úkrytem před deštěm – příchozím také zpestří den poezií.
„Každý z altánů doplňuje krátký verš vztahující se k danému místu. Jejich autorem je básník Milan Hrabal, který tak jednotlivým odpočinkovým místům vtiskl osobitý poetický prvek,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.
Celkové náklady na vybudování altánů byly 371 tisíc korun, přičemž na realizaci projektu přispěla Nadace ČEZ částkou 228 tisíc korun