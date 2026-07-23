U dopravního hřiště v Děčíně vzniká aréna na beachvolejbal

Na místě jsou již navezeny vrstvy písku a probíhají práce na volejbalových kurtech.
Hotová lokalita by měla nabídnout beachvolejbal, plážové varianty fotbalu, tenisu, házené a korfbalu, hřiště na streetball, plochu na pétanque, dětské hřiště s pískovištěm, venkovní šachy i klidovou zónu.
Za projektem stojí spolek dobrovolníků v čele s Tomášem Bendou, který s myšlenkou přišel v roce 2023.
„Lokalita byla původně určena pro výstavbu psího hřiště. Po změně záměru město pozemek pronajalo za symbolickou cenu jedné koruny za metr čtvereční ročně. Nájemní smlouva byla podepsána v létě 2024,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Na budování areálu se podílí široké spektrum lidí: zahrádkáři, sousedé, sportovní spolky, firmy, studenti a žáci základních, mateřských i středních škol. „Děčínská zoologická zahrada zase spolupracuje na návrhu přírodního biotopu, který bude sloužit mimo jiné školám pro výuku biologie v terénu,“ dodává Stínil s tím, že město zajistí přípojky vody a kanalizace.
„Jedna z možností je, že celý prostor včetně sousedního dopravního hřiště přejde do správy spolku jako jeden ucelený sportovní, vzdělávací a komunitní areál,“ přiblížil mluvčí Děčína.