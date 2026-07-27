U Holedče na Lounsku po střetu dvou aut záchranáři převezli do nemocnic tři lidi

U obce Holedeč na Lounsku se dnes ráno čelně srazily dva osobní automobily. Záchranáři převezli do nemocnic tři osoby, jednu z nich transportoval vrtulník se středně vážným poraněním do traumacentra v ústecké nemocnici. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Silnice byla po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému uzavřená.
Hlášení o nehodě dostali policisté krátce před 07:30. Nehoda se stala na silnici 227. "Dva lidi převezla sanitka do žatecké nemocnice s lehčím zraněním, jednoho transportoval vrtulník," uvedl Voleník. Policisté na místě nejprve odkláněli dopravu, později provoz obnovili kyvadlově. Příčiny a okolnosti nehody policisté vyšetřují, řekla ČTK mluvčí policie Pavla Kofrová.