U jezera Most jsou změny v dopravě, mají přinést větší bezpečí

„Nejvýraznější změnou je rozšíření jednosměrného provozu na části komunikací kolem jezera. Řidičům by mělo nové uspořádání usnadnit pohyb v lokalitě, omezit složité vyhýbání vozidel a zlepšit průjezdnost zejména ve dnech, kdy k jezeru míří nejvíce návštěvníků,“ sdělila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.
Zároveň byly podle Vydrové nově vyznačeny parkovací pruhy. Díky lepší organizaci parkování bude možné efektivněji využít dostupný prostor a současně zachovat dostatek místa pro bezpečný průjezd ostatních vozidel i autobusů městské hromadné dopravy.
Nové dopravní uspořádání má přispět k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu a zároveň nabídnout více možností pro parkování.
Změny se týkají především řidičů osobních automobilů a návštěvníků využívajících parkoviště. Pro chodce a cyklisty zůstává vše při starém a nadále mohou využívat stávající stezky.