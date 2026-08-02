U jezera Most skončil festival Let It Roll, přijelo na něj 25.000 lidí z 80 zemí

U jezera Most dnes skončil 17. ročník drum & bassového festivalu Let It Roll. Třídenní program nabídl vystoupení více než 130 zahraničních umělců a šest tematických stagí. Na sever Čech přilákal 25.000 lidí z 80 zemí, uvedla v tiskové zprávě mluvčí festivalu Jana Kalinová. Na akci po celou dobu dohlížela pořádková policie, i dnes při odjezdu účastníky policisté kontrolovali.
"V souvislosti s konáním festivalu jsme zaznamenali několik desítek protiprávních jednání, spočívajících zejména v řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, držení návykových látek, dále drobné krádeže a výtržnictví. V průběhu dnešního dne návštěvníci festivalu opouštějí areál, policisté při odjezdu provádí kontroly odjíždějících řidičů, zejména na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek. Několik řidičů pod vlivem v průběhu dneška a v minulých dnech již řešili," řekla ČTK severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Festival se letos konal podruhé v Mostě, kam se přesunul z bývalého vojenského letiště v Milovicích. Organizátoři oproti loňsku zlepšili odbavení, při příjezdu se nikde nečekalo. Hlavní pódium namířili od města, aby se snížila hluková zátěž. Po celou dobu festivalu byl v terénu hlukový koordinátor, který situaci monitoroval a konzultoval ji s Městskou policií Most i odborníky na ozvučení. Organizátoři tak podle Kalinové zaznamenali minimum podnětů od obyvatel.
Akci provázelo tropické počasí, návštěvníci proto hojně využívali také pláže na březích jezera Most, které se stalo přirozenou součástí festivalového zážitku a v horkém letním počasí nabídlo návštěvníkům možnost odpočinku a osvěžení. Kvůli hrozbě bouřky museli organizátoři v obavě o bezpečnost návštěvníků v pátek večer zhruba na hodinu program preventivně přerušit, obavy se ale nenaplnily, a akce tak mohla pokračovat.
"Vidět desítky tisíc lidí z celého světa, jak si společně užívají hudbu a atmosféru Let It Rollu, je tím největším důvodem, proč festival každý rok připravujeme. Děkujeme všem návštěvníkům za skvělou energii, městu Most za podporu i všem, kteří se na přípravě festivalu podíleli. Máme obrovskou radost, že se letošní ročník povedl, a už teď se těšíme na další výzvy, které nás čekají," dodala ředitelka festivalu Veronika Mína Havlatová.