U jezera Most začíná drum & bassový festival Let It Roll

U jezera Most začíná festival Let It Roll, podle pořadatelů největší drum & bassový festival na světě. Organizátoři očekávají 20.000 návštěvníků. Kemp se otevřel ve středu, parkoviště u letiště dnes. Areál musí milovníci elektronické hudby vyklidit do nedělního poledne. Zahrají Pendulum, Chase & Status či Wilkinson. Na největší hudební událost v Ústeckém kraji dohlédnou policisté na silnicích i ve vodě.
Festival je kompletně bezhotovostní, lidé platí pomocí náramku, který lze nabít kartou nebo hotovostí na místě, zůstatek se po skončení akce vrací on-line. Mezi důležité vybavení patří letos kvůli vysokým teplotám opalovací krém. Koupání v jezeře je povoleno v označených zónách a pouze během dne. Paddleboardy, nafukovací čluny a vstup do vody po setmění povoleny nejsou. Obyvatelé Mostu mohou parkovat zdarma u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Mezi parkovištěm a areálem jezdí kyvadlově autobusy.
Jedním z hlavních umělců, kteří přijedou, je britské producentské duo Chase & Status. Dalšími hvězdami festivalu jsou Pendulum Live, Wilkinson, Netsky, A.M.C., Hybrid Minds, Modestep Live a další. Pódií je šest, z toho tři krytá v podobě šapitó stanů.
Do Mostu se loni přesunul festival z bývalého vojenského letiště v Milovicích. Ze zahraničí bylo 58 procent návštěvníků.