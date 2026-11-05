U litoměřické školy je nové workoutové hřiště

„Vznikla sestava workoutových prvků a posilovacích strojů, na kterých si mohou zájemci procvičit celé tělo. Proměnou prošlo také okolí, kdy prostor doplnila lavička kolem stromu, odpočinková zóna s deseti kovovými lavičkami a ochranná síť oddělující sousední sportovní hřiště,“ uvedla mluvčí Litoměřic Michaela Rozsypalová s tím, že sportoviště mohou využívat školáci i a v odpoledních hodinách i veřejnost.
Milion korun vyčleněný na loňský participativní rozpočet se podle Rozsypalové využije celý.
„Z částky, která zůstala po vybudování workoutového hřiště, město udělá další z navržených projektů – U-rampu pro BMX jezdce v bikrosovém areálu v Pokraticích,“ dodala.