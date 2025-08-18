U vlakového nádraží v Lounech budou několik měsíců probíhat stavební úpravy, které přinesou zvýšení počtu parkovacích kapacit i zlepšení veřejného prostoru. Práce jsou rozděleny na etapy, aby mohla být zachována částečná průjezdnost pro městskou autobusovou dopravu.
„Dojde k předláždění některých nevyhovujících chodníků, k drobné výsadbě zeleně a zřízení nových zastávek městské autobusové dopravy, které budou zpevněny žulovou dlažbou. Největší změnou je pak uspořádání prostoru, díky které vznikne 26 nových parkovacích míst,“ uvedla Aneta Klocová z lounské radnice s tím, že doprava bude v lokalitě částečně omezena. „Uzavřena bude vždy ta část, která spadá do dané etapy rekonstrukce, zbylá zůstane pro provoz zachována, zejména pro autobusy,“ dodala Klocová.
Hotovo by mělo být do konce tohoto roku.