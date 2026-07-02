Areál vznikl rekonstrukcí původního sportoviště a místní radnice za ni zaplatila necelých 5,3 milionu korun. Zahrát si na něm lze basketbal, volejbal či házenou.
Hřiště je monitorováno kamerovým systémem.
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Areál vznikl rekonstrukcí původního sportoviště a místní radnice za ni zaplatila necelých 5,3 milionu korun. Zahrát si na něm lze basketbal, volejbal či házenou.
Hřiště je monitorováno kamerovým systémem.
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...
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Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami zaměřenými na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro...
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Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného v pátek u Čelákovic v Praze-východ. Na sobě měl pouze spodní prádlo a na nohou jen jednu pantofli....
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Výstava Když byl kámen nad zlato je ode dneška k vidění v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Představí kámen coby surovinu k výrobě nástrojů z geologického i...