U řeky Ohře v Žatci vzniklo hřiště na discgolf

Nedaleko hřiště s umělým povrchem u řeky Ohře v Žatci vznikl nový prostor pro hraní discgolfu.
Sportoviště nechalo město vybudovat v rámci participativního rozpočtu.
„Nabízí šest jamek, což je podle odborníků velikost odpovídající již profesionální úrovni. Hřiště je vhodné pro úplné začátečníky i pro pokročilé hráče, kteří si chtějí zlepšit techniku a užít si moderní dynamický sport na čerstvém vzduchu,“ uvedl mluvčí Žatce Tomáš Kassal.
Při výběru lokality byl podle Kassal kladen důraz především na dobrou dostupnost pro obyvatele města i návštěvníky z okolních měst.
„Výhodou je také kvalitní zázemí v blízkosti areálu – parkoviště u koupaliště či možnost občerstvení u FK Slavoj,“ dodal Kassal.