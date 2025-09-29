Prostor bude oplocen a na hráče zde budou čekat střídačky, branky a stožáry s umělým osvětlením. Hotovo má být do konce listopadu.
Hřiště podle města poslouží nejen fotbalistům, ale také školám a dalším sportovcům.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Prostor bude oplocen a na hráče zde budou čekat střídačky, branky a stožáry s umělým osvětlením. Hotovo má být do konce listopadu.
Hřiště podle města poslouží nejen fotbalistům, ale také školám a dalším sportovcům.
Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.
O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...
Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...
Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.
Klára Heřmánková a Adéla Šatalíková dokazují, že svět umění nepatří jen lidem v letech ani sběratelům s milionovými konty. Přes svůj „zetkový“ věk mají už za sebou desítky výstav i sedmdesátku...
Nové tréninkové hřiště s umělým trávníkem vzniká v Rumburku na Děčínsku, a to vedle Domu dětí a mládeže.
Průměrný olomoucký osmák nedosáhne ani na hodinu intenzivního pohybu denně, naopak celých 11 hodin prosedí. Alarmující zjištění přinesl nejnovější výzkum odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci....
Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Město Prostějov zahájilo spolupráci s vysokými školami, která přináší svěží nápady a pohledy mladých architektů na naše město. Díky společným projektům se můžeme podívat na známá místa jinak a...
Scenáristka Magdalena Drahovská, výtvarnice Veronika Zacharová a scenáristka a režisérka Olga Dabrowská se dnes večer staly prvními vítězkami filmové ceny pro...
Kriminalisté na severu Čech začali dnes prověřovat násilný čin s úmrtím člověka také v Litvínově. Zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. ČTK to dnes řekla...
Krnovská radnice rozšířila lokality, kde platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nová vyhláška nahradila předchozí z roku 2008. Zákaz se vztahuje na veřejná...
Bezmála 2000 lidí si dnes prohlédlo budovy moravskoslezského hejtmanství a ostravského magistrátu. Instituce se otevřely ke Dni otevřených dveří na Den české...
Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že se po podzimních...
Bašteckého, Praha 5 - Stodůlky
17 500 Kč/měsíc
Umělecká skupina Rafani dnes v humpoleckém parku odhalila svoji sochu Jedno procento. Vznikla jako součást jejich výstavy, která je v zóně pro umění 8smička od...
Policie prověřuje násilný trestný čin, který se stal v noci ze soboty na neděli na sídlišti v Chomutově. Zemřel při něm jeden člověk. Kriminalisté zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. Oznámila...