U rumburského Domu dětí a mládeže vzniká nové hřiště

Nové tréninkové hřiště s umělým trávníkem vzniká v Rumburku na Děčínsku, a to vedle Domu dětí a mládeže.

Prostor bude oplocen a na hráče zde budou čekat střídačky, branky a stožáry s umělým osvětlením. Hotovo má být do konce listopadu.

Hřiště podle města poslouží nejen fotbalistům, ale také školám a dalším sportovcům.

29. září 2025  6:32

Nové tréninkové hřiště s umělým trávníkem vzniká v Rumburku na Děčínsku, a to vedle Domu dětí a mládeže.

29. září 2025  5:59

Do školy autem, pohyb minimální. Olomoucké děti prosedí půlku dne, ukázal průzkum

Průměrný olomoucký osmák nedosáhne ani na hodinu intenzivního pohybu denně, naopak celých 11 hodin prosedí. Alarmující zjištění přinesl nejnovější výzkum odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci....

29. září 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Komerční sdělení

Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou...

29. září 2025

Spolupráce s vysokými školami nese své ovoce

Komerční sdělení

Město Prostějov zahájilo spolupráci s vysokými školami, která přináší svěží nápady a pohledy mladých architektů na naše město. Díky společným projektům se můžeme podívat na známá místa jinak a...

29. září 2025

Cena Česká Leonarda na festivalu Finále v Plzni podpořila talentované filmařky

Scenáristka Magdalena Drahovská, výtvarnice Veronika Zacharová a scenáristka a režisérka Olga Dabrowská se dnes večer staly prvními vítězkami filmové ceny pro...

28. září 2025  21:06,  aktualizováno  21:06

Policie na severu Čech šetří další násilný čin s úmrtím za víkend, v Litvínově

Kriminalisté na severu Čech začali dnes prověřovat násilný čin s úmrtím člověka také v Litvínově. Zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. ČTK to dnes řekla...

28. září 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

Krnovská radnice rozšířila lokality, kde platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti

Krnovská radnice rozšířila lokality, kde platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nová vyhláška nahradila předchozí z roku 2008. Zákaz se vztahuje na veřejná...

28. září 2025  19:43,  aktualizováno  19:43

Den otevřených dveří v Ostravě na kraj i magistrát přilákal 2000 návštěvníků

Bezmála 2000 lidí si dnes prohlédlo budovy moravskoslezského hejtmanství a ostravského magistrátu. Instituce se otevřely ke Dni otevřených dveří na Den české...

28. září 2025  19:04,  aktualizováno  19:04

Na demonstraci v centru Prahy přišly tisíce lidí. Rusko tady nechceme, skandovaly

Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že se po podzimních...

28. září 2025  17:12,  aktualizováno  19:09

Umělecká skupina Rafani umístila v Humpolci svoji sochu Jedno procento

Umělecká skupina Rafani dnes v humpoleckém parku odhalila svoji sochu Jedno procento. Vznikla jako součást jejich výstavy, která je v zóně pro umění 8smička od...

28. září 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Policie vyšetřuje pobodání na chomutovském sídlišti, jeden muž je v cele

Policie prověřuje násilný trestný čin, který se stal v noci ze soboty na neděli na sídlišti v Chomutově. Zemřel při něm jeden člověk. Kriminalisté zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. Oznámila...

28. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

