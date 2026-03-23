U základní školy v ústeckých Neštěmicích se letos opraví vozovka

U základní školy v Hluboké ulici v ústecké části Neštěmice se letos opraví vozovka, která je už delší dobu ve špatném stavu.
Město na rekonstrukci vyčlenilo téměř milion korun.
Práce se dotknou úseku mezi ulicemi Sibiřská a Sportovní.
„Jedná se o velkoplošnou výměnu horní vrstvy komunikace a práce by měly být hotové do 60 dnů od zahájení stavebních prací,“ uvedl primátor města Petr Nedvědický (ANO).
Stavební práce mohou dočasně omezit dopravu, město ale počítá s tím, že budou probíhat hlavně o víkendech.
Přístup k okolním domům i průjezd záchranných složek zůstane zachován.