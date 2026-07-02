„V rámci České republiky patří žatecká dráha mezi největší, a to určitě co do počtu drah. Navíc to není jen kuličková dráha, ale také hřiště, kde mohou děti běhat ze svahu či do svahu. A do budoucna prostor umožňuje další rozšíření nebo přidání prostoru pro cvrnkací kuličky,“ uvedl Dušan Šmíd, jednatel společnosti 4 soft, která areál pro město postavila.
Kuličky lze zakoupit přímo na sportovišti či v infocentru na náměstí Svobody. Dřevěná vyjde na 30 korun, skleněná na 10 korun.
Nápad na vytvoření atrakce vzešel z participativního rozpočtu, v rámci kterého radnice realizuje nápady místních obyvatel.