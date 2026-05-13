U zavřeného mostu v ústeckém Mojžíři se srazilo auto s kamionem, tvoří se kolony

U uzavřeného mostu v ústeckém Mojžíři na hlavním tahu mezi Děčínem a krajským městem se srazilo osobní auto s kamionem. Spolujezdec v osobní autě utrpěl vážné zranění, sanitka jeho i řidiče odvezla do nemocnice. Dopravu řídí policie, tvoří se kolony. ČTK o tom informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
Cesta je pro nákladní dopravu uzavřená. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Mojžíř a Neštěmice, kde je nutné projet pod viaduktem a přes úzkou silnici. Pro kamiony vede objížďka do Děčína přes Libouchec a Jílové. Proč nákladní vůz s cizí poznávací značkou do zákazu vjel, bude vyšetřovat policie.