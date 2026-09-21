U ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích dojde ke zklidnění dopravy

„Jedním z klíčových opatření bude zjednosměrnění části ulic Palackého a 14. října, které přispěje k bezpečnějšímu pohybu dětí v okolí základní školy a zároveň umožní efektivnější organizaci dopravy v celé lokalitě,“ uvedla mluvčí Teplic Adina Sedláková.
Součástí projektu jsou také úpravy parkování, jejichž cílem je navýšení počtu legálních parkovacích míst pro místní obyvatele.
„V bezprostřední blízkosti základní školy vzniknou ve dnech školního vyučování v čase od 7 do 8 hodin parkovací místa v režimu K+R (Kiss and Ride), která umožní bezpečné a plynulé vysazování dětí před začátkem výuky,“ dodala Sedláková.
V navazující rezidenční části území postupně zavedena zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h a předností zprava, která přispěje k dalšímu zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.
„Vzhledem k rozsahu území bude celý projekt uskutečněn postupně během září,“ popsala Sedláková.