Firma „zlevnila“ problémovou ubytovnu. Nehorázná suma, komentuje návrh obec

Miroslava Strnadová
  16:42aktualizováno  16:42
Patová situace kolem ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde podle místních žije řada problémových lidí a kde nedávno došlo ke smrtelnému napadení malého dítěte, pokračuje. Obec ji chce koupit s vidinou uklidnění situace, ale ke shodě s majiteli se zatím neschyluje. Vlastníci za dům původně požadovali 30 milionů. Nyní slevili na sedmadvacet, ale pro obec je i tato suma příliš.
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Je to nehorázná částka, nehodláme na ni přistoupit, ani nemůžeme. Musíme se chovat jako řádný hospodář a nemůžeme jen tak zaplatit takovou sumu,“ uvedla pro iDNES.cz Michaela Majerová, místostarostka obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá.

Od loňského podzimu, kdy ubytovna začala fungovat, se zde vystřídaly desítky nájemníků, kteří podle dřívějšího zjištění redakce platí za postel kolem deseti tisíc korun. Místní starousedlíci upozorňují na drogy, hluk, nepořádek a agresivní chování některých ubytovaných. Zatímco ještě před týdnem majitelé za objekt požadovali po obci 30 milionů korun, na čtvrteční schůzce vedení obce s jedním ze dvou majitelů zazněla suma 27 milionů korun.

Obec však „slevu“ považuje za nedostatečnou. Vedení radnice už dříve vlastníky vyzvalo k vypracování znaleckého posudku s tím, že o ceně, která z něj vzejde, je možné jednat. „Znalecký posudek na budovu se sice zatím neprováděl, ale podle našeho odhadu je její hodnota kolem šesti milionů korun,“ uvedla místostarostka.

Pražská firma Doma v Drahomyšli, která patří podnikatelům Leo Kopeckému a Michalu Škorňovi, budovu ve středu obce koupila loni v říjnu od předchozích soukromých majitelů právě za šest milionů korun. O tom, že je budova k prodeji vedení obce prý vědělo, o koupi ale neuvažovalo. „Prodávala se za částku kolem 14 milionů korun, což pro obec bylo neadekvátní číslo. Nikdy jsme ani k odkupu nebyli vyzváni,“ zmínila místostarostka.

„Splašky jim zatopily přízemí a vyřešili to tak, že vykopali strouhu a odvedli je mimo budovu. Hrozí tam riziko infekčních chorob,“ říkají o ubytovně místní.
Spolumajitel objektu a realitní makléř Leo Kopecký odmítl cenu i situaci s ubytovnou komentovat. „Nechci to s vámi komunikovat. Jednám s obcí o prodeji komerční nemovitosti a oni se to rozhodli řešit přes média způsobem, aby na mě vyvíjeli nátlak. To je asi jejich strategie, ale já tu hru hrát nechci,“ uvedl Kopecký. Na dotaz, zda má přehled o dění a problémech v Drahomyšli, odpověděl stručně, že nikoliv.

Před týdnem provozovatel ubytovny Martin Červeňák místním na jednání zastupitelstva slíbil, že na chování lidí v ubytovně dohlédne a že se soužití s nimi zlepší. „Když tu je, tak je docela klid. Jakmile ale odjede, je tu zase hluk,“ zmínil po týdnu muž ze sousedství.

13. března 2026

Oproti slibům podle místních na ubytovně není žádná celodenní ostraha. „Na ubytovně je sice míň lidí než na začátku, ale nikdo nám nezaručí, že to bude natrvalo. Slíbená recepce tam není, to vím přímo od člověka z ubytovny,“ řekla další z místních, Petra Jelínková.

Určité zlepšení pozoruje i vedení obce. „Je pravda, že po jednání zastupitelstva v minulém týdnu je v obci větší klid. Ovšem je otázkou, co se tam může stát v budoucnu,“ zmínila místostarostka s odkazem na nedávné úmrtí malého dítěte. To podle policie brutálně zbil jeho otec.

Snížili kapacitu, zavedli testy na drogy

V pátek po poledni byl v okolí ubytovny klid. Z otevřeného okna jednoho z pokojů se ozývala konverzace několika lidí, v dalším okně hrála hudba, nikoliv však příliš nahlas. Na obecním dětském hřišti si hráli dva kluci. Po pár sklouznutí zmizeli uvnitř ubytovny.

Přímo do ubytovny není možné se dostat, dveře jsou zavřené. Nájemníci nebyli z přítomnosti novináře nadšení. „Jste na soukromém pozemku, jděte pryč,“ reagoval jeden z mužů, když vyšel ven. Z útrob budovy byl slyšet hlas, aby se s novinářem vůbec nebavil.

Provozovatel Martin Červeňák v pátek po poledni na ubytovně nebyl osobně. „Bývám tam 24 hodin denně, ale ne teď. Mám tam správce, který to hlídá. Snížili jsme kapacitu, z 18 pokojů je obsazeno šest. Některé lidi jsme vystěhovali. Zavedli jsme testování na drogy, teď tam žádný další adept na vystěhování není,“ uvedl po telefonu Červeňák s tím, že jeho snahou je, aby byl v obci klid. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby obec ubytovnu odkoupila.

Stávající nabídka je ale pro obec neakceptovatelná. „Proti ubytovně budeme bojovat dál. Budeme nadále posílat podněty na úřady, například OSPOD, hygienu, hasiče, aby tam prováděli kontroly. Řešíme s právníky, co dál,“ předestřela místostarostka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

20. března 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

20. března 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

20. března 2026  16:47

20. března 2026  16:47

20. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

20. března 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.