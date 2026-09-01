Konec problémové ubytovny v Drahomyšli. Zastupitelé schválili odkup

Miroslava Strnadová
  19:52
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Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku po uzavření. Kolem zůstal nepořádek. (27....

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku po uzavření. Kolem zůstal nepořádek. (27. srpna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Zastupitelé obce Lipno na Lounsku jednali o odkupu ubytovny v Drahomyšli, která...
Zastupitelé obce Lipno na Lounsku jednali o odkupu ubytovny v Drahomyšli, která...
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku je zavřená. Takto to nyní vypadá uvnitř....
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku po uzavření. Kolem zůstal nepořádek. (27....
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Obec Lipno odkoupí budovu v Drahomyšli na Lounsku, v níž donedávna fungovala ubytovna a kde v březnu podle policie otec zavraždil svého malého syna. Kupní smlouvu dnes schválili zastupitelé. Za nemovitost od soukromých vlastníků obec zaplatí 7,6 milionu korun.

Pro koupi nemovitosti hlasovalo všech pět přítomných zastupitelů. „Konečně bude v obci klid. Netýká se to jen Drahomyšle, ale i našich dalších obcí. Opět tu bude dobrá nálada a ceny nemovitostí se srovnají,“ uvedl starosta Josef Bőhm.

Podle jeho slov se má už zítra sejít s většinovým majitelem nemovitosti, aby podepsali kupní smlouvu.

Jednání zastupitelstva přihlíželo i několik místních obyvatel. Poté, co kupní smlouvu zastupitelé odsouhlasili, všichni zatleskali. „Zase můžeme s dětmi chodit na dětské hřiště,“ řekla jedna z místních žen.

„Velká úleva.“ Problémová ubytovna, kde zabili dítě, osiřela. Jak to vypadá uvnitř

Dvoupatrová budova v minulosti sloužila jako ubytovna pro sezónní brigádníky v zemědělství. Loni na podzim ji však získala dvojice podnikatelů a zřídila v ní ubytovnu, v níž našli azyl především lidé pobírající sociální dávky. Místní si od té doby neustále stěžovali na hluk, vulgarismy a nepořádek v okolí domu.

Situace vygradovala letos v březnu, kdy v objektu došlo k tragédii. Muž tam napadl svého malého syna, který po převozu do nemocnice zemřel. Policie vyšetřování před několika týdny ukončila a podala návrh na obžalobu z vraždy. V případě odsouzení hrozí muži až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Obec pak usilovala o odkup problematického objektu. Majitelé původně požadovali 30 milionů korun, následně cenu snížili na 27 milionů, ale i tato suma byla pro obec příliš vysoká.

Po dalších jednáních s většinovým majitelem se strany nakonec dohodly na prodeji za 7,6 milionu korun, což odpovídá znaleckému posudku, který si nechala zpracovat obec. Znalecký posudek majitelů přitom nemovitost ocenil na 10,5 milionu. Podmínkou prodeje bylo, že ubytovna bude zcela prázdná, bez nájemníků a s ukončenými nájemními smlouvami.

„Majitelé z vyšší ceny nakonec ustoupili i proto, že je v budově vadná elektroinstalace a její oprava by byla nákladná – vyžaduje investici 965 tisíc korun,“ vysvětlil starosta Bőhm.

Vedení obce má nyní v plánu objekt zrekonstruovat. V budoucnu by zde mohly vzniknout startovací byty pro mladé nebo bydlení pro seniory.

28. srpna 2026
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