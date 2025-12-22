Ulice Žatce budou příští rok zkrášlovat nové květiny

Žatec se pustil do vysazování nových květin v ulicích.
Rozlehlý trávník pod Nákladní ulicí tak budou příští rok zdobit narcisy a tulipány. Na záhon naproti regionálnímu muzeu v Husově ulici byly zase vysazeny trvalky, okrasné traviny a cibuloviny.
„Novou podobu dostává i okružní křižovatka pod evangelickým kostelem, jejíž střed byl po rekonstrukci kruhového objezdu osázen trvalkami a růžemi,“ popsal mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Do zvelebování ulic na sídlištích se podle Kassala zapojili i obyvatelé.
„V průběhu roku byly zkrášleny předzahrádky v Lípové ulici u čp. 2727-28, v Javorové ulici u čp. 2719-20 a v Růžové ulici u čp. 2703. Ještě se dodělává předzahrádka ve Vrchlického ulici u čp. 2633-34,“ dodal Kassal. O předzahrádky se budou obyvatelé i sami starat