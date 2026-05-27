Umělci nafotili všechny dveře v Terezíně, od čtvrtka budou k vidění v cele č. 42

Dvojice berlínských umělců Clara Taborda a Peter Baer nafotila všechny dveře v Terezíně na Litoměřicku. Od čtvrtka bude instalace s názvem Pohlednice z Terezína k vidění v cele číslo 42 v Malé pevnosti. Vernisáž instalace pohlednic všech dveří v Terezíně začne ve 14:00. Výstava potrvá do konce letošního roku. ČTK a Českému rozhlasu to řekl mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.
"Dvojice německých umělců z Berlína po dobu několika měsíců fotila analogovou kamerou kompletně všechny dveře, vrata Terezína," řekl Lada. Všechny dveře, které ve městě jsou, se podaří vměstnat do jednoho výstavního prostoru, do jedné cely. "Bude to takový dvojník města," podotkl mluvčí.
Umělci chtějí prostřednictvím jeho dveří vyprávět příběh Terezína - místa koncentrace židovského obyvatelstva za druhé světové války. Terezínské dveře v sobě nesou otisk příběhů lidí, kteří jimi procházeli, míní umělci. Dvojice vychází z myšlenky, že dveře nejsou jen architektonickým prvkem, ale jsou tichými svědky dějin.
Autoři mají za to, že dveře jsou místem nejen příchodu a odchodu, ale také místem rozhodování, naděje i strachu. Jsou hranicí mezi minulostí a přítomností, mezi zapomněním a připomínáním. Zavřené dveře mohly nedobrovolné obyvatele domu chránit i izolovat, otevřené mohly znamenat krátký návrat k lidskosti, nebo naopak začátek cesty, z níž již nebylo návratu.
Vybrané pohlednice budou i popsané, aby návštěvníci věděli, na který vstup do jakého objektu se dívají. Zároveň se dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily.