„V prvním případě, během osobní schůzky s pracovnicí úřadu, nabídl pomoc v její osobní situaci s tím, že pokud zakázku získá, odmění ji z výtěžku,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
„Při dalším jednání pak ženě přímo předal bankovku, a to navzdory jejímu odmítavému postoji. Současně jí přislíbil pět procent z hodnoty každé budoucí zakázky, kterou by mu pomohla zajistit,“ doplnila mluvčí.
Úřednice hned po schůzce s podnikatelem zamířila na policejní oddělení a celou věc oznámila.
Jednání muže zachytily i kamery na ulici. Na záznamu z března, který policisté zveřejnili, muž úřednici drží za ruku a strká jí něco do kapsy bundy, přestože se žena brání a snaží se muži vytrhnout. Podle kriminalistů je jednoznačné, že se ženu pokusil podplatit.