Úpravy v ulici Sociální péče u ústecké nemocnice se asi o pět milionů prodraží

Úpravy v ulici Sociální péče u nemocnice v Ústí nad Labem se asi o pět milionů korun prodraží kvůli instalaci nových zastávek MHD. Práce po změně vyjdou asi na 80 milionů korun. V prostoru se mění chodníky, upravují se přechody a křižovatky. Město si od investice slibuje zvýšení bezpečnosti. Novinářům to dnes řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).
"Měníme zastávky do jednotného stylu, a proto jsme museli vyřešit otázku zvýšení ceny, protože to v původním projektu nebylo," uvedl Nedvědický. Vzhled zastávek doporučila městu Kancelář architekta města. Nové zastávky budou například ve Výstupní ulici, která se poslední tři roky opravuje.
Úpravy u Masarykovy nemocnice a na komunikacích v blízkém okolí postupují podle harmonogramu. Pouze u gymnázia se posunou práce na přechodech, aby neomezily studenty po návratu do školy. Na dvouproudé silnici platí snížení rychlosti pro řidiče i omezení pro chodce. V lokalitě přibudou semafory, upravují se zálivy pro MHD, zavádí se bezpečnostní opatření na přechodech.
U nemocnice se každoročně stane několik dopravních nehod včetně srážek aut s chodcem. Na dodržování dopravních předpisů tam pravidelně dohlížejí policisté.