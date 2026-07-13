Uprchlý vězeň si svobodu užíval pouhých 35 minut

„Muž vykonával trest za spáchání majetkové trestné činnosti a tyto práce mu byly řádně schváleny. Rozhodl se ovšem špatně a využil příležitosti k útěku,“ uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
Po oznámení policejní hlídky začaly propátrávat nejbližší okolí, směrem ke golfovému hřišti, okolí průmyslové zóny, ale i směr k oblasti nákupnímu centru Kahan v ulici Lipová.
„S pátráním pomohly dokonce i drony od letecké služby hasičského záchranného sboru. V okolí pracoviště bylo pátrání negativní. Vězni nehrálo do karet to, že byl oblečen do klasického oděvu, ve kterém vykonává práci mimo věznici,“ dodal Krieger.
Zvrat v pátrání přišel podle Kriegera rychle. Jedna z policejních hlídek jela na místní vlakové nádraží. Na nástupišti číslo jedna si strážci zákona všimli muže, který odpovídal popisu hledaného vězně.
„Ostatním cestujícím se naskytl pohled jako z akčního filmu. Policisté podle zákona vyzvali osobu, aby zůstala stát. Vzdát se muž rozhodně nechtěl a zareagoval přesně opačně. Odsouzený vzal nohy na ramena a utíkal přes koleje ke čtvrtému nástupišti. Policisté mu za stálých výzev byli v patách. Vězně ale potkalo to nejhorší, co se mu mohlo stát. U nástupiště zakopl a na kolejích spadl,“ přiblížil Krieger.
Po 35 minutách svobody tak ke služebnímu vozu odcházel s drobnou ranou na koleni a s pouty na rukou. Za další tři hodiny seděl po eskortě už ve své cele.
„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Trest ve věznici se mu tak může v případě dalšího odsouzení prodloužit o dva roky,“ poznamenal Krieger.