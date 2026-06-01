„Třicetiletý muž byl uvězněn v prosinci loňského roku, přičemž byl odsouzen k 13měsíčnímu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost. Dotyčný měl v areálu společnosti vykonávat práci v rámci výkonu trestu odnětí svobody,“ přiblížila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Na pracovišti muž řekl, že jde na toaletu. Místo toho ale přelezl plot a vydal se pryč. Podle mluvčí se prý snažil najít nádraží.
Policisté mezitím přijali informaci o uprchlém vězni a spustili pátrání. Muže se podařilo po několika hodinách najít v nedaleké obci Zelená.
Vyšetřovatel ho obvinil ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muži za to hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. „Přitom podle původního rozsudku mohl být propuštěn z výkonu trestu již v lednu příštího roku,“ doplnila Glogovská.