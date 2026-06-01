Uprchlý vězeň strávil na svobodě jen čtyři hodiny

Autor: bc
  6:59
Sledovat Metro na Googlu
Přesně čtyři hodiny strávil na svobodě vězeň, který utekl z nestřeženého pracoviště v průmyslové zóně poblíž Klášterce nad Ohří.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Třicetiletý muž byl uvězněn v prosinci loňského roku, přičemž byl odsouzen k 13měsíčnímu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost. Dotyčný měl v areálu společnosti vykonávat práci v rámci výkonu trestu odnětí svobody,“ přiblížila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Na pracovišti muž řekl, že jde na toaletu. Místo toho ale přelezl plot a vydal se pryč. Podle mluvčí se prý snažil najít nádraží.

Policisté mezitím přijali informaci o uprchlém vězni a spustili pátrání. Muže se podařilo po několika hodinách najít v nedaleké obci Zelená.

Vyšetřovatel ho obvinil ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muži za to hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. „Přitom podle původního rozsudku mohl být propuštěn z výkonu trestu již v lednu příštího roku,“ doplnila Glogovská.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Vzpomínka na továrnu a moderní kostka. Teplice ukázaly podobu parkovacích domů

Parkovací dům v teplické Alejní ulici, který navýší kapacitu parkování ze...

Nedostatek parkovacích míst v centru a rezidenčních lokalitách by Teplice chtěly vyřešit výstavbou nových parkovacích domů. Město už má studie parkovacího domu v Alejní ulici a u Aquacentra a nyní...

1. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Rumburský starosta už za ANO kandidovat nebude

Zpráva z vašeho okresu

V rumburské buňce hnutí ANO došlo před podzimními komunálními volbami k výraznému rozkolu. Na kandidátce totiž nebude současný starosta Martin Hýbl, místostarosta Ladislav Růžička ani radní Radek...

1. června 2026  6:59

Uprchlý vězeň strávil na svobodě jen čtyři hodiny

ilustrační snímek

Přesně čtyři hodiny strávil na svobodě vězeň, který utekl z nestřeženého pracoviště v průmyslové zóně poblíž Klášterce nad Ohří.

1. června 2026  6:59

Dětská pohotovost v Litoměřicích má hravý navigační systém

Kreslená veverka Lita na dětské pohotovosti v Litoměřicích

Malé pacienty litoměřické nemocnice nově po areálu provází kreslená postavička pohádkové veverky. Hravý navigační systém pro dětskou pohotovost vznikl ve spolupráci s vyšší odbornou školou obalové...

1. června 2026  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odborníci spustili projekt na záchranu ohrožené silenky

Zpráva z vašeho okresu

Je nenápadná, ale v české krajině patří k nejvzácnějším. Silenka lepkavá, kriticky ohrožená teplomilná rostlina, dnes přežívá jen na několika místech v zemi – mimo jiné na Žatecku a Lounsku. Právě...

1. června 2026  6:59

Litvínovští chtěli automat na svíčky či pumptrack

Zpráva z vašeho okresu

Litvínov zná vítězné projekty letošního ročníku participativního rozpočtu. Celkem jich uskuteční sedm.

1. června 2026  6:59

V ulicích Dubí jsou nové nádoby na použité jedlé oleje

Přerovské popelnice na jedlé tuky a oleje.

Radnice v Dubí na Teplicku nechala nově v ulicích města rozmístit nádoby určené ke sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností.

1. června 2026  6:59

Zoo v Ústí získala samce levharta cejlonského

Samec levharta cejlonského, který přicestoval do ústecké zoo z Itálie

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má nového obyvatele, samce levharta cejlonského. Tříletou šelmu sem přivezli z italské Zoo d’Abruzzo.

1. června 2026  6:59

Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:42

Letní koupačka vyjde o desítky korun dráž. Kde a kdy se v kraji otevírají aquaparky?

Venkovní tobogán olomouckého akvaparku

Nové a rychlé tobogany i spousta zábavy čeká na milovníky letních radovánek v Olomouckém kraji. Provozovatelé koupališť, biotopů a kempů na přírodních jezerech s nástupem pravého letního počasí...

1. června 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Část Juditiny ulice v Teplicích je jednosměrná

Část Juditiny ulice v Teplicích je nově jednosměrná, a to ve směru od ulice U...

Ke změně město přistoupilo po diskusi s obyvateli během veřejného setkání k dopravní situaci v lokalitě Valy.

1. června 2026  4:59

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

1. června 2026  4:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.