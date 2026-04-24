Úřad navrhl zrušit územní plán Jetřichovic, jeho schválení má za protizákonné

Krajský úřad Ústeckého kraje navrhl zrušit územní plán obce Jetřichovice na Děčínsku. Zastupitelé podle něj při jeho schvalování neumožnili přítomným diskusi, čímž porušili zákon. Vyplývá to z návrhu rozhodnutí, který dnes úřad zveřejnil na úřední desce. Návrh je nyní zveřejněný k připomínkám, veřejnost je může podávat 15 dní. Konečné rozhodnutí úřad vydá po jejich vypořádání. Řekla to dnes ČTK krajská mluvčí Magdalena Fraňková.
Diskusi starosta Marek Kny umožnil až po schválení územního plánu. Poté tvrdil, že diskutující přehlédl. Krajskému úřadu obec sdělila, že diskusi nikdo nebránil. Místostarosta Milan Dařina ČTK řekl, že se obec bude bránit, nejprve se ale musí se stanoviskem krajského úřadu seznámit.
Obec podle krajského úřadu nedodržela povinnost ze zákona o obcích. "Nedodržení povinnosti konkrétně spočívá v nevytvoření objektivního a přítomnými jasně identifikovatelného prostoru pro uplatnění svého práva - práva veřejnosti vyjádřit svá stanoviska k projednávaným bodům," je v návrhu.
Zastupitelstvo schválilo nový územní plán obce loni v únoru. V zasedací místnosti se tehdy sešlo asi 30 místních. Obec má okolo 400 obyvatel. Některým z nich se schválením dokumentu znehodnotily pozemky, jiným se naproti tomu jejich parcely díky novému územnímu plánu zhodnotily. Podnikateli Jiřímu Suchánkovi například nový územní plán znemožnil vrátit život bývalé ozdravovně. Proto se poté obrátil na krajský úřad.
Do zchátralé budovy chce její majitel investovat 170 milionů korun. Plocha zhruba o 10.000 metrech čtverečních, kam se mohl areál podle starého územního plánu rozšířit, se podle nového územního plánu rozšířit nemohla. Suchánek už dřív řekl, že bez dostavby není bývalá ozdravovna smysluplně obnovitelná a obrátil se na soud. ČTK řekl, že zatím neví, jestli se květnové jednání s ohledem na stanovisko krajského úřadu uskuteční.
Dalšímu místnímu nový územní plán ukrojil asi 3800 metrů čtverečních zastavitelné plochy. Naopak třeba bývalé starostce nový dokument umožnil stavět na poli. Lidé ani nevěděli, jakou má schválený územní plán podobu. Starosta jim dal k nahlédnutí papírovou podobu dokumentu.
Jakmile rozhodnutí krajského úřadu o zrušení územního plánu Jetřichovic nabyde právní moci, změní se i postup správy národního parku České Švýcarsko, informoval dnes ČTK její mluvčí Tomáš Salov. Správa bude muset vydávat stanoviska ke stavebním záměrům podle původního územního plánu. "A to do doby, než zastupitelstvo obce nový územní plán přijme zákonným způsobem," uzavřel Salov.
Starosta Jetřichovic stojí před soudem. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle obžaloby starosta v rozporu se skutečností při podání žádosti uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel Jetřichovic při požáru. Starostovi hrozí až osm let vězení. Obvinění odmítá.