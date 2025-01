Úřad práce odkládá zavírání poboček, chce klienty nasměrovat k online vyřizování

Podle původního scénáře ředitelství Úřadu práce mělo být kontaktní pracoviště ve Štětí zrušeno na konci dubna, pobočka v Úštěku závěrem května a pracoviště ve Šluknově a ve Vejprtech k poslednímu červnu.

Na posunutí termínu se domluvili zástupci kraje a dotčených obcí s ředitelstvím Úřadu práce.

„U čtyř poboček v kraji jsme odložili termín zrušení na 30. září, abychom měli více času s klienty mluvit a naučili je používat digitální nástroje, aby na úřad vůbec nemuseli chodit, ale o některou z dávek si požádali elektronicky,“ uvedl po schůzce Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR.

Se zrušením poboček už na podzim, kdy byl záměr oznámen, starostové zmíněných obcí nesouhlasili. Vymezilo se proti němu i vedení kraje. „Tento návrh je v přímém rozporu s tím, co chceme v Ústeckém kraji prosazovat. Stát by měl pomáhat a jít blíž k lidem, ne se jim vzdalovat. V regionu, který je strukturálně postižený a potýká se s řadou vyloučených lokalit, je zajištění dostupnosti veřejných služeb naprostým základem. Tento krok z principu odmítám,“ uvedl už dříve hejtman Richard Brabec (ANO).

Zrušení poboček by podle něj pro mnohé obyvatele kraje znamenalo výrazné zhoršení dostupnosti důležitých služeb. „Musíme si uvědomit, že ne každý má možnost vyřídit potřebné záležitosti online nebo cestovat desítky kilometrů do jiného města. Toto opatření by postihlo právě ty nejzranitelnější,“ dodal hejtman.

Posunutí termínu uzavření čtyř poboček na konec září vítá. Podle něj je dohoda určitým kompromisem, kdy je možné odzkoušet některé změny, které budou postupně ve fungování Úřadu práce nastávat. „Budeme mít možnost si ověřit, jestli avizované změny přispějí ke zlepšení situace v dané lokalitě a nestane se, že s uzavřením pobočky se situace zhorší,“ poznamenal hejtman.

V současné době mají klienti Úřadu práce tři možnosti, jak si o některou z dávek zažádat. Buď osobně přímo na pobočce, na pracovišti České pošty, nebo elektronicky. „Velká část klientů už v současné době žádá o dávky online. Naším cílem je naučit co největší počet žadatelů používat digitální nástroje a zvednout jejich digitální gramotnost,“ popsal Krištof.

Míní, že pokud člověk, který přijde o práci, neumí napsat a e-mailem poslat životopis či si online domluvit termín pracovního pohovoru, je pro něj těžší si vůbec práci najít. „Proto zaměstnanci Úřadu práce už teď klienty učí, jak komunikovat pomocí počítačů a chytrých telefonů,“ uvedl Krištof.

Konkrétně pobočky v Ústeckém kraji už od loňského roku nabízejí klientům zdarma kurzy digitální gramotnosti. „Vedeme naše klienty k tomu, aby si založili elektronickou identitu, dovedli se pohybovat v elektronických aplikacích a jejich prostřednictvím komunikovat nejen s Úřadem práce, ale s celou státní správou. O kurzy zájem je. Klientů, kteří neumí ovládat chytré telefony, je minimum,“ poznamenala krajská ředitelka Úřadu práce Martina Bečvářová.

Jak velký problém bude pro obyvatele měst, kde ke zrušení poboček Úřadu práce dojde, dojíždění do jiného města nebo jestli se naučí žádat o dávky elektronicky, posoudí vedení Úřadu práce spolu s krajem a starosty v květnu a na začátku září. „Budeme vidět čísla, zda se nám daří zvyšovat podání elektronicky nebo prostřednictvím České pošty,“ vysvětlil Krištof. „Pokud by se některá z podmínek nenaplňovala, rušení pobočky ještě odložíme na konec roku. Po opětovném vyhodnocení začne v lokalitě pracovat naše výjezdové pracoviště,“ popsal.

Důvodem uzavírání poboček Úřadu práce nejen v Ústeckém kraji, ale po celé republice, nejsou podle Daniela Krištofa úsporná opatření, ale bezpečnostní důvody. Za loňský rok úřad eviduje několik stovek útoků na úředníky, a to jak slovních, tak fyzických. Na větších pracovištích je podle ředitele Krištofa možné zajistit bezpečnost úředníků lépe než na pobočkách, kde jsou například jenom dva zaměstnanci.

Vedení Úřadu práce také ujišťuje, že se zaměstnanci nemusí bát o práci. „Pouze přejdou na jiná pracoviště. Z Jirkova většinou do Chomutova, z Libochovic do Litoměřic a Lovosic, do Děčína pak spadne většina agendy z České Kamenice,“ uvedla Martina Bečvářová.