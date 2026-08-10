Úřad žádá k záměru stavby spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova podrobnosti

Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil několik rozsáhlých požadavků k tomu, aby mohl posoudit vliv stavby spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova na životní prostředí. Vyplývá to ze zveřejněného závěru zjišťovacího řízení. Veškeré připomínky bere investor vážně a bude se jimi zabývat, uvedl dnes ve zprávě zaslané ČTK Miroslav Beneš, mluvčí společnosti ZOE Waste.
Ve stanovené lhůtě obdržel úřad 19 podání veřejnosti a dotčené veřejnosti, mezi nimi rovněž vyjádření spolků, petici za důkladné posouzení a ochranu zdraví obyvatel a podpisovou listinu obsahující 22 podpisů. Vyjádřil se také kraj a okolní města a obce. Plánovaná spalovna nebezpečných odpadů vedle skládky Celio není v souladu s územním plánem města Litvínov, které proti záměru chce bojovat všemi cestami. Proti je Ústecký kraj. "Odmítáme být odpadním košem celé republiky," řekl už dříve Jiří Fedoriška (ANO), který je krajským i litvínovským radním.
Krajský úřad stanovil oblasti, které mají být podrobněji doloženy a posouzeny v dokumentaci EIA (vlivu stavby na životní prostředí). Například původ a složení odpadů, vlivy na ovzduší a veřejné zdraví, dopravu, nakládání s vodami nebo požární bezpečnost. Podrobněji má investor také zdůvodnit potřebnost záměru a volbu navržené kapacity 50.000 tun za rok. Vyhodnotit má investor důkladně emise a jejich dopady nejen při běžném ustáleném provozu, ale také při najíždění a odstavování zařízení.
Investor ZOE Waste je podle Beneše připraven všechny požadavky řádně vypořádat v další fázi procesu EIA. "Přijatelnost projektu chceme prokázat konkrétními studiemi, otevřenými daty a kontrolovatelným monitoringem. Jsme připraveni o výsledcích odborných posouzení otevřeně diskutovat nejen se samosprávami a odbornými institucemi, ale také přímo s veřejností, například při veřejném projednání," uvedl Beneš.