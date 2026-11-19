Sbor všech ústavních soudců a soudkyň stanovisko přijal v souvislosti se sérií ústavních stížností v kauze závažné sexuálně motivované činnosti na dětech. Podrobnosti soud neuvedl, podle spisových značek však jde o případ trenéra bojových sportů z Teplicka, jenž si odpykává osmiletý trest za dlouhodobé zneužívání nezletilých svěřenců.
Krajský soud v Ústí nad Labem i Vrchní soud v Praze obětem přiznaly náhradu nemajetkové újmy, ale snížily ji s ohledem na majetkové poměry pachatele, aby náhrada újmy neměla likvidační dopady. Celkem měly oběti dostat dva miliony korun.
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Za svou nezralost nemůže, snížil soud trenérovi trest za letité zneužívání dětí
Krajský soud odkázal na starší judikaturu ÚS, podle níž mají soudy posuzovat náhradu újmy i s ohledem na to, zda nemá pro pachatele „doživotní likvidační následky“. I Nejvyšší soud v minulosti uvedl, že je nezbytné zkoumat nejen „aktuální majetkové poměry škůdce, ale na zřetel je nutno vzít i jeho věk a z něj vyplývající možnosti uhradit vzniklou újmu do budoucna, za současného zachování možnosti vést snesitelný a důstojný život“.
Jeden ze tříčlenných senátů ÚS dospěl k závěru, že je třeba překonat dosavadní judikaturu. Proto přerušil řízení o stížnostech a předložil plénu návrh, který se stal podkladem pro aktuální stanovisko.
„V případě, kdy obviněný škůdce způsobí nemajetkovou újmu v souvislosti s trestným činem, trestní soudy musí vyhodnotit formu zavinění k této nemajetkové újmě. Pokud dospějí k závěru, že odčiňovaná nemajetková újma byla způsobena úmyslně, výši náhrady nemohou s odkazem na likvidační dopady do majetkové sféry škůdce snížit. Opačný přístup představuje porušení práva poškozeného na soudní ochranu,“ uvedla mluvčí soudu Kamila Abbasi.
Likvidační dopady do majetkové sféry viníka podle ÚS ani objektivně nemohou nastat. Brání jim totiž mechanismy exekučního a insolvenčního práva. Zajišťují, že i při vymáhání vysokých částek zůstanou dlužníkovi prostředky na zajištění důstojného života a neupadne do absolutní hmotné nouze.
Nyní se tříčlenný senát ÚS vrátí k rozhodování o stížnostech obětí. Při dalším rozhodování uplatní stanovisko pléna.
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3. září 2024