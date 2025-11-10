Ústecká neonatologická klinika dostala 25 monitorů dechu

Přístroje v celkové hodnotě 75 tisíc korun darovala nemocnici Nadace Křižovatka díky podpoře regionálních firem.
Monitory u miminek hlídají zástavy dechu, dechové pauzy či jakékoliv nepravidelnosti v dýchání. V případě potíží se okamžitě spustí alarm, který přivolá dospělého, jenž může poskytnout dítěti první pomoc.
„Přístroje se staly nezbytným vybavením pro monitorování dechu u novorozenců na naší neonatologické klinice. Podložky se vkládají pod matraci v lůžku dítěte a čidla reagují na pohyb hrudníčku miminka. Monitory využívají stále častěji i maminky, které si je mohou po propuštění z nemocnice zapůjčit domů. Mají omezenou životnost, proto jsme rádi, že jsme díky sponzorům získali nové,“ uvedl přednosta kliniky Patrik Hitka.
„Monitory dechu, které díky štědrosti našich partnerů poskytujeme, mohou zachránit životy dětí a poskytnout rodičům nenahraditelný pocit jistoty. Naší vizí je zajistit, aby každé novorozené miminko mělo ve své postýlce monitor dechu,“ vysvětlila Miloslava Stibůrková, regionální manažerka Nadace Křižovatka pro Čechy.
Nadace se věnuje šíření povědomí o syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a poskytování informací, které mohou zachránit dětské životy. „Vybavujeme více než sedmdesát českých nemocnic a porodnic monitory dechu a pomáháme zřizovat výpůjční místa, aby rodiče mohli tyto přístroje využít i doma, pro bezpečnější spánek svých dětí,“ dodala Stibůrková.
Nadace Křižovatka působí v České republice už třicet let a za tu dobu se jí podařilo díky dárcům vybavit novorozenecká a dětská oddělení nemocnic více než 12 900 monitory dechu v celkové hodnotě přesahující 40 milionů korun.