Ústí nad Labem nepřidá peníze největší divadelní přehlídce v Ústeckém kraji, festivalu Kult. Pořadatelé požádali o souhrnnou dotaci 2,25 milionu korun, v letech 2027 až 2029 by tak dostali po 750.000 korun. Podle hodnocení žádosti měl festival získat 561.000 korun ročně, v součtu 1,683 milionu korun. Komise doporučila dotaci navýšit na požadovanou částku. Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) dnes na základě rozhodnutí radních nechal hlasovat o nižší částce, kterou zastupitelé schválili. Město přitom podle opozice peníze na navýšení dotace má.
Radní se podle Vlacha shodli na tom, že by pořadatelé mohli získat další peníze v jiném dotačním titulu. "Chtěli jsme doporučit Kultu, aby se přihlásil do jednoletých dotací," uvedl náměstek. Opoziční zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí) řekl, že festival podporuje i ministerstvo kultury. "Je to nakročené k tomu, abychom další ústeckou výjimečnost zašlapali," míní. Krsek upozornil, že jsou v kulturní komisi lidé, kteří jsou zároveň také žadateli o dotaci, což podle něj není příliš objektivní.
V dotačním programu je vyčleněných pět milionů korun na každý rok. Zastupitelé dnes schválili rozdělit dotace ve výši okolo 4,5 milionu korun. "V programu zůstává relativně hodně prostředků," podotkl opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí). Vlach nicméně řekl, že bude záležet na návrhu rozpočtu, kolik korun nakonec město do programu bude investovat.
Opozice navrhla, aby Kult získal celou částku, o kterou žádal. Protinávrh hlasováním neprošel. Reakci organizátora festivalu ČTK zjišťuje.
Festival každoročně nabízí pestrý program, který zahrnuje inscenace pro děti i pro náročné diváky. Představeními oživuje netradiční prostory v krajském městě. Vystoupení lidé viděli v letním kině, v parku na Severní Terase, u jezera Milada, v zoologické zahradě.