Ústecká radnice chystá v Předlicích novou školní budovu

„Chceme, aby děti měly ve škole dostatek prostoru a kvalitní zázemí pro výuku i každodenní pobyt,“ uvedl primátor města Ústí nad Labem Petr Nědvědický (ANO). Podle něj jde o důležitou investici do oblasti, kde je vzdělávání klíčové pro další rozvoj celé vyloučené lokality.
Nová několikapatrová budova vznikne na místě staré, technicky a hygienicky nevyhovující stavby vedle hlavní budovy školy. Součástí projektu budou nové kmenové učebny, zázemí pro pedagogy i sociální zařízení pro žáky.
Stavební práce by měly začít letos v dubnu a potrvají zhruba rok a půl. Město na projekt získalo dotaci z operačního programu Spravedlivá transformace.