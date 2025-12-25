Ústecká radnice hledá firmu, jež se postará o zeleň na kruhových objezdech

Ústecká radnice hledá firmu, která se bude starat o zeleň na kruhových objezdech ve městě.
„Předmětem zakázky je údržba již založených výsadeb, pravidelná zálivka, pletí a údržba okrasných trav a trvalek. Součástí je také pravidelný úklid a dosadba rostlin v případě úhynu nebo zcizení,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
Údržba by měla probíhat na okružní křižovatce v části Střekov, Dobětice, Klíše, pod Větruší a na Severní Terase.
V plánu je i péče o pás zeleně v Panské ulici.
Vítězná firma by měla zeleň udržovat do 31. prosince 2028, radnice na to má připraveno 3,3 milionu korun bez DPH.