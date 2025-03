Ústecká radnice pořídí na zimní stadion lepší rolbu

Krajské město plánuje pořídit novou rolbu na úpravu ledové plochy na zimním stadionu, v nejbližší době vyhlásí výběrové řízení na dodavatele.

Nahradit má stávající rolbu, která už není provozuschopná a vzhledem k jejímu stáří není možné zajistit dostupné náhradní díly pro její opravu.

Na nákup nového stroje, který by měl mít například elektrický bateriový pohon, má radnice připraveny zhruba 4 miliony korun, získat by jej chtěla nejpozději do konce srpna.

Pokud by město rolbu nekoupilo, došlo by k omezení provozu zimního stadionu a nebylo by možné zajistit kvalitní údržbu ledové plochy pro sportovce i veřejnost.