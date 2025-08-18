Ústecká radnice pošle obvodům peníze na opravu chodníků

Autor: vlm
  8:58
Práce by měly skončit nejpozději do konce tohoto roku.

Masarykova ulice v Ústí nad Labem | foto: Vladěna Maršálková, MF DNES

Ústecká radnice pošle městským obvodům 10 milionů korun na opravy chodníků, každých z nich obdrží 2,5 milionu korun.

Centrální obvod peníze využije na obnovu chodníků v ulicích Hornická, Na Popluží, Masarykova, Lipová, Emy Destinnové, Šaldova, SNP a Malátova.

„Severní Terasa opraví chodníky v ulicích Kmochova, V Klidu, Maková, Šumavská, Švestková, Větrná, Svojsíkova a Ladova,“ sdělil tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.

V Neštěmicích se mohou těšit na zrekonstruované chodníky v ulicích Dvojdomí, Peškova, Obvodová, Na Výšině a Hluboká.

Na Střekově se provede renovace chodníků po obou stranách ulice U Stanice.

Všechny práce by měly skončit nejpozději do konce tohoto roku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, o něco dál se otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Zdrogovaný motorkář při honičce kličkoval mezi chodci, hlídka ho dopadla v řece

Jako smyslů zbavený prchal minulý týden před brněnskými strážníky mladík na elektrické motorce. Při jízdě nedbal na červenou, kličkoval mezi chodci na chodníku, úmyslně narazil do otevřených dveří...

18. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Polák, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  11:22

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Policie se zabývá případem týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Ošetření zvířete zajistil...

18. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců

Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.

18. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  11:05

Mladík jel zřejmě moc rychle, po nárazu do stromu je vážně zraněný jeho kamarád

Za vážnou nehodu, která se v neděli v noci stala mezi Horní Břízou a Žilovou na Plzeňsku, může zřejmě rychlá jízda teprve devatenáctiletého řidiče. Ten vyjel ze silnice, narazil do stromu a přejel...

18. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou koncem srpna opět historické vozy

Na vybraných linkách městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích na Zlínsku pojedou o posledních dvou srpnových víkendech opět historické trolejbusy...

18. srpna 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Web se zlevněnými vouchery do Jeseníků zkolaboval. Desítky hodin čekání, štve zájemce

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:57

Červencová zpráva Bitget uvádí čistý příjem 461 milionu dolarů a 100 tisíc nových uživatelů funkce kopírování obchodů

18. srpna 2025  10:57

Vyšetřovatelé s vycvičeným psem budou zjišťovat příčinu požáru v Červené Vodě

V Červené Vodě na Orlickoústecku dnes pokračuje likvidace nedělního požáru skladu sena a slámy v zemědělském areálu. Během dne tam přijedou vyšetřovatelé, aby...

18. srpna 2025  8:37,  aktualizováno  8:37

Nové Ano, šéfe! nové kuchaře nenaverbuje. Vrací se již za deset dní

Na obrazovky televize Prima se koncem léta po sedmileté pauze vrátí pořad Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem. Známý kuchař a hvězda televizních kulinářských show to zdůvodňuje tím, že gastronomická...

18. srpna 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.