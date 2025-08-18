Ústecká radnice pošle městským obvodům 10 milionů korun na opravy chodníků, každých z nich obdrží 2,5 milionu korun.
Centrální obvod peníze využije na obnovu chodníků v ulicích Hornická, Na Popluží, Masarykova, Lipová, Emy Destinnové, Šaldova, SNP a Malátova.
„Severní Terasa opraví chodníky v ulicích Kmochova, V Klidu, Maková, Šumavská, Švestková, Větrná, Svojsíkova a Ladova,“ sdělil tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
V Neštěmicích se mohou těšit na zrekonstruované chodníky v ulicích Dvojdomí, Peškova, Obvodová, Na Výšině a Hluboká.
Na Střekově se provede renovace chodníků po obou stranách ulice U Stanice.
Všechny práce by měly skončit nejpozději do konce tohoto roku.